衰男被控謀殺「坐牢20年」　檢警才知抓錯人！真兇竟是雙胞胎哥哥

▲杜格爾（左）被控謀殺坐牢20年，真兇卻是雙胞胎哥哥史密斯（右）。（圖／翻攝伊利諾州矯治署）

記者吳美依／綜合外電報導

美國芝加哥發生一起冤獄事件，杜格爾（Kevin Dugar）2003年被控謀殺幫派成員安特萬（Antwan Taylor），判處54年有期徒刑，儘管始終堅稱清白，卻沒有人相信，直到雙胞胎哥哥史密斯（Karl Smith）突然認罪，才逆轉案情。經過多年調查及審判，他終於無罪獲釋，離開禁錮20年的監獄。

弟弟入獄後，史密斯也因闖空門、並開槍射傷6歲兒童頭部，遭判99年有期徒刑。2013年，他在獄中寫信給弟弟，「我必須在這件事憋死我之前說出來，坦白一切並且祈禱原諒。首先，我對於你缺席女兒生活以及過去10年承受的痛苦感到遺憾。你記得那件你被判有罪、但堅稱被陷害的案子嗎？我知道你說的是實話……我就是你人生被搞砸的原因。」

在律師協助下，史密斯簽署宣示書認罪，2016年出庭時向法官親口表示，「我來這裡承認自己犯下、而他（杜格爾）被錯誤指控的罪行。」他解釋，當年以為弟弟不會被定罪，所以才沒有說出實話。

▲杜格爾出獄後，在車上大啖雞翅，享受恢復自由之身的第一餐。（圖／翻攝美國西北大學冤獄中心）



儘管如此，法官卻支持檢方看法，以「證詞不可靠」為由，拒絕重審。他認為，史密斯被判99年刑期，「已經沒有什麼好失去了」，所以才決定在獄中認罪，幫助弟弟重獲自由。幸好，美國西北大學冤獄中心接到此案後，繼續提起上訴，經過多年調查及審理，才讓杜格爾重獲新生。

44歲的杜格爾本周離開庫克郡立監獄，他的律師羅納德（Ronald Safer）說，「他因重獲自由而欣喜若狂，但也正在適應。與20年前相比，這個世界已經變得非常不同。」

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