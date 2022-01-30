　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

同志企鵝「升格當爸」輪流孵蛋顧小孩　紐約動物園認證：最棒養父

▲▼洪堡企鵝（Humboldt penguins）又名漢波德企鵝。（圖／免費圖庫pixabay）

▲洪堡企鵝（Humboldt penguin）又名漢波德企鵝，原生於南美洲太平洋海岸，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為脆弱物種。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國紐約州「羅莎蒙德吉福德動物園」一對雄性洪堡企鵝伴侶輪流孵蛋，成功迎接新生命，並且持續悉心照料寶寶，包括餵食及取暖，成為園內第一對「同志企鵝養父」。園長福克斯（Ted Fox）直言，牠們「在照顧蛋的每方面都堪稱典範。」

《衛報》等外媒29日報導，埃爾默（Elmer）及利馬（Lima）本次繁殖季節結為伴侶，成為園內第一對同志企鵝，牠們敷出「元旦寶寶」，創下成功首例，如果未來持續表現良好，可望幫忙孵化更多企鵝蛋。

▲▼同志企鵝孵化的元旦寶寶。（圖／翻攝臉書Rosamond Gifford Zoo）

▲埃爾默及利馬孵化的元旦寶寶。（圖／翻攝臉書Rosamond Gifford Zoo）

福克斯坦言，不是所有企鵝都擅長孵蛋，「這是需要練習的。」為了測試「新手家長」，專家會趁著繁殖季節，在巢裡放入假蛋，有些企鵝會直接坐在巢裡、讓蛋滾到一旁，或者相爭坐在蛋上，這些都是不正確的敷蛋方式。

該動物園至少2對企鵝曾有打破已授精蛋的紀錄，為了保護生命，飼養育員會把蛋交給更有經驗、更擅長敷蛋的同類。埃爾默及利馬孵化的蛋，也來自另一對曾有「破蛋紀錄」的伴侶。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
陶晶瑩、李李仁現身百貨打工　大學生班底驚喜探班
桃園美甲群聚燒到北市！京站停業1天　北市證實：有確診足跡
老公爆洗錢被抓「警搜出1424萬」　安以軒微博被轟淪陷了！
「沒打2劑疫苗」只能坐戶外區　客人爆氣不吃了！網友戰翻
快訊／確診者到過！台北京站緊急回應
恐怖「年獸車」又來了！清出保險套+內褲　洗車業者傻眼
快訊／台北京站有確診足跡！　緊急閉館清消
路過買刮刮樂　刮之前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的
獨／陳芳語罹厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼全身像」盤坐穴中

網瘋「大蒜塞爆鼻孔」治鼻塞　醫曝恐怖後果：開刀才有救

4月男嬰被丟包超市！天兵爸媽買完就開車走了　到家才想起：兒子呢

老婆愛上鄰居！同居小王不回家　男暴怒活活勒死他

同志企鵝「升格當爸」輪流孵蛋顧小孩　紐約動物園認證：最棒養父

南韓也現春節返鄉潮！飛機火車一票難求　全國50%人口趕路中

從攤販、居酒屋到高級料亭！日本江戶時代的豐富外食

澳洲冬奧代表團選手驚傳確診　PCR陽性隔離中等待二篩

衰男被控謀殺「坐牢20年」　檢警才知抓錯人！真兇竟是雙胞胎哥哥

2歲童「割包皮」離奇死亡　7月大親弟弟割完也命危！送加護病房

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

美國男胸毛茂盛到可以作畫　剃刀一剃秒變各種超級英雄

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼全身像」盤坐穴中

網瘋「大蒜塞爆鼻孔」治鼻塞　醫曝恐怖後果：開刀才有救

4月男嬰被丟包超市！天兵爸媽買完就開車走了　到家才想起：兒子呢

老婆愛上鄰居！同居小王不回家　男暴怒活活勒死他

同志企鵝「升格當爸」輪流孵蛋顧小孩　紐約動物園認證：最棒養父

南韓也現春節返鄉潮！飛機火車一票難求　全國50%人口趕路中

從攤販、居酒屋到高級料亭！日本江戶時代的豐富外食

澳洲冬奧代表團選手驚傳確診　PCR陽性隔離中等待二篩

衰男被控謀殺「坐牢20年」　檢警才知抓錯人！真兇竟是雙胞胎哥哥

2歲童「割包皮」離奇死亡　7月大親弟弟割完也命危！送加護病房

墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼全身像」盤坐穴中

視警如親　黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

台中太陽5連勝封關平聯盟紀錄　總管汪蔚傑：T1無弱隊

春聯亂貼不吉利！大門口單貼「春」易招爛桃花　最佳時機曝光

桃園美甲群聚燒到北市！京站停業1天　北市證實：有確診足跡

胡金龍「無低潮打者」單月打擊率逾3成　拚最速1100安

韓妞都在瘋「公主學習法」！4件小事讓你認真自律、效率大增

紐約碩士女返台尋姻緣！她身高171　開出條件要找「矮個男」

39人生肖屬虎犯太歲　李振昌、林泓育、陳琥、廖健富

江宏傑婚變鬆口真心話　《全明星》錢薇娟：我們不敢提

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

正妹公開徵婚　滿足1條件「裸體來就行」

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被硬上

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人

性感人妻「上身中空」賣麵　客人嗨翻

他水底看見「洋娃娃」下秒嚇爆：是嬰屍

情侶後座壞壞　洗車場員工都在看

Google街景一坨馬賽克　原因曝光

艷妝腐屍雙眼空洞　邪教教母淪木乃伊

陰莖雕像巨根頂天！正妹瘋湧狂拍抱騎神鵰照

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

回鄉開出1km才知母被留休息站　爆笑反應曝

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

能補處女膜嗎？韓版「返校」軍人性侵女學生

更多熱門

相關新聞

抓錯人！他關20年　兇手是雙胞胎哥

抓錯人！他關20年　兇手是雙胞胎哥

美國芝加哥發生一起冤獄事件，杜格爾（Kevin Dugar）2003年被控謀殺幫派成員安特萬（Antwan Taylor），判處54年有期徒刑，儘管始終堅稱清白，卻沒有人相信，直到雙胞胎哥哥史密斯（Karl Smith）突然認罪，才逆轉案情。經過多年調查及審判，他終於無罪獲釋，離開禁錮20年的監獄。

不滿強制打疫苗　千人聚集加拿大首都示威

不滿強制打疫苗　千人聚集加拿大首都示威

爽贏117億元！幸運兒彩券6碼全中獨享頭獎

爽贏117億元！幸運兒彩券6碼全中獨享頭獎

噁男狼爪伸入空姐裙底　「揉臀摩擦」下場曝

噁男狼爪伸入空姐裙底　「揉臀摩擦」下場曝

美炸彈氣旋致12萬戶停電　多州急頒緊急狀態

美炸彈氣旋致12萬戶停電　多州急頒緊急狀態

關鍵字：

北美要聞企鵝洪堡企鵝同志

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

王力宏李靚蕾爆「簽下保密協定」！唯一要求曝光

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面