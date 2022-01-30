同志企鵝「升格當爸」輪流孵蛋顧小孩　紐約動物園認證：最棒養父

▲洪堡企鵝（Humboldt penguin）又名漢波德企鵝，原生於南美洲太平洋海岸，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為脆弱物種。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國紐約州「羅莎蒙德吉福德動物園」一對雄性洪堡企鵝伴侶輪流孵蛋，成功迎接新生命，並且持續悉心照料寶寶，包括餵食及取暖，成為園內第一對「同志企鵝養父」。園長福克斯（Ted Fox）直言，牠們「在照顧蛋的每方面都堪稱典範。」

《衛報》等外媒29日報導，埃爾默（Elmer）及利馬（Lima）本次繁殖季節結為伴侶，成為園內第一對同志企鵝，牠們敷出「元旦寶寶」，創下成功首例，如果未來持續表現良好，可望幫忙孵化更多企鵝蛋。

▲埃爾默及利馬孵化的元旦寶寶。（圖／翻攝臉書Rosamond Gifford Zoo）

福克斯坦言，不是所有企鵝都擅長孵蛋，「這是需要練習的。」為了測試「新手家長」，專家會趁著繁殖季節，在巢裡放入假蛋，有些企鵝會直接坐在巢裡、讓蛋滾到一旁，或者相爭坐在蛋上，這些都是不正確的敷蛋方式。

該動物園至少2對企鵝曾有打破已授精蛋的紀錄，為了保護生命，飼養育員會把蛋交給更有經驗、更擅長敷蛋的同類。埃爾默及利馬孵化的蛋，也來自另一對曾有「破蛋紀錄」的伴侶。

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