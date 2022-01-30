山上花園水道博物館「繽紛捕夢網」 搭恐龍裝置成走春熱點

▲台南山上花園水道博物館，規劃『繽紛捕夢網』等親子體驗設施，及恐龍昆蟲等裝置藝術，造型繽紛多彩，已經成為園區另一熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，除是國內眾多水道設施中，唯一國定古蹟外，廣達36公頃的園區，更是休憩的熱門去處，為讓更多親子願意進入園區，進而親近博物館，文化局融入園區特性，規劃『繽紛捕夢網』等親子體驗設施，在春節前完工啟用搭配生動的恐龍昆蟲等裝置藝術，造型繽紛多彩，已經成為園區另一熱點。

文化局長葉澤山表示，秉持著「這裡應該先是個有趣的地方，然後才會是成功的博物館」想法，水道博物館開館以來，融入文化、建築、科普、生態，甚至友善寵物等特色，吸引各種族群的遊客入園，開園2年來，即使遭遇疫情衝擊，但還是創下120萬人次入園的紀錄。

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經過統計，入園遊客有將近四成是親子客，為了充分發揮這個優勢，除了原有的沙坑，戲水池之外，文化局與國內知名戶外體驗設施廠商合作，結合園區特色，在密林區推出『瘋狂吉普車』、『繽紛捕夢網』、『迷你挖土機』等遊憩設施。

博物館指出，博物館地處菜寮溪流域新化丘陵的範圍，鄰近更有諸多化石藏寶的左鎮化石園區，其實也有考古潛力，此次利用密林區林木高聳特性，規劃軌道吉普車，搭配各種栩栩如生的造型恐龍，車輛經過時除了會擺頭搖尾，還會發出叫聲，讓親子感受密林區的神祕；另外也引進了這幾年很受歡迎的編織網遊具，讓五彩繽紛的編織網，讓親子捕夢，也讓小朋友可以在舒服的戶外空間盡情揮灑精力。至於小型挖土機，則可以訓練孩童的手腦協調能力，感受機械操作的回饋。

水道博物館強調，為了吸引遊客願意入園，目前博物館經營需要越來越多元化，讓逛博物館成為一件有趣的事情，才能夠永續經營，除了多元體驗設施以外，目前也正與台南社大等單位合辦相關文史及科普課程，並且積極爭取環境教育場域認證，希望將博物館打造成為各族群都能有所收穫的場域。