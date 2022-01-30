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2021年度台南市租金補貼2梯次　2月14日至25日申辦

▲2021年度第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年度第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年度第一梯次受理租金補貼審查結果，符合資格申請戶超出計畫戶數部分將全部補助，公文將以掛號於近期分批陸續寄出；第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。

▲2021年度第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，租金補貼為政府重要住宅政策之一，協助無自用住宅者減輕租金負擔，以照顧市民生活需求。市府都發局長莊德樑表示，2021年度租金補貼首次採分級制度，台南市租金補貼額度每月從2000元至最高4000元不等，第一梯次租金補貼受理申請踴躍，複審結果合格戶共達8968戶，超出計畫戶數6881戶計2,087戶原無法獲得租金補貼，但因受到新冠肺炎疫情影響導致許多民眾收入驟減，生活陷入困窘，行政院目前已同意申請租金補貼符合資格者皆予補貼，已備齊租約相關資料者第一期租金補貼將於2022年2月25日撥入申請人指定之郵局帳戶。

▲2021年度第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府都發局表示，目前疫情仍嚴峻，第2梯次申辦僅受理線上申請或郵寄申請；線上受理請至內政部作業網站(https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline），申請並上傳相關文件，申請日之認定以完成案件送出為憑；郵寄掛號申請者，申請書填寫後檢附相關文件，請寄至永華市政中心（台南市永華路2段6號9樓）、民治市政中心（台南市新營區民治路36號），其申請日之認定以郵戳為憑，申請書自2022年2月起可至各區公所及都市發展局永華、民治市政中心索取或營建署網站自行下載。

▲2021年度第2梯次受理時間為2月14日至25日，第1梯次來不及申請之民眾，趕緊把握第2梯次申辦機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如對住宅補貼有疑問者，歡迎撥打內政部住宅補貼諮詢專線：（02）7729-8003或洽市府都市發展局（06）3901347、（06）6334251，將有專人提供解說服務。

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