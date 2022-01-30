台南做工行善團春節連假加碼送修繕禮　市長夫人慰問辛勞

▲台南市勞工局「做工行善團」行「繕」不斷，過年前仍馬不停蹄的趕工修屋，要讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」行「繕」不斷，不只用專業做「繕」舉，更發揮同理善心，過年前放下手邊工作，馬不停蹄的趕工修屋，要讓修繕案家安居過好年。

而在農曆新年即將到來之際，黃偉哲市長更交代勞工局，要讓受服務的修繕戶有個宜居舒適的家園，因此在除夕前加碼服務，為西港區、永康區修繕戶進行整修、贈送黃偉哲市長向台積電所募集的床組等二手家具，讓案家大為驚喜感動。

市長夫人劉玉菁老師30日（小年）代表黃市長帶餐點慰勞志工，並與到場關懷的楊中成議員、勞工局王鑫基局長等人加入刷油漆行列，並為案家張貼喜氣的春聯，更贈送小紅包給志工，感謝志工們的溫情付出。

西港區與弟妹同住的陳先生，家中三位成員都是身障伙伴，房屋因多處破損致環境衛生堪憂、難以居住，為改善他們的居住環境，勞工局做工行善團隊已完成燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機安裝、牆壁窗台下矽酸鈣板施工，並載送床、床板及衣櫥等二手家具贈送案家，本案修繕於上週已經完成宜居需求，但在服務過程中，獲知案家近期水電費有異常，經志工勘查發現管線有破裂漏水情形，於是電氣工會志工搶在一開始的農曆年假，特地再至陳先生家中修補，解決案家問題，給陳先生一家溫暖舒適的居家環境。



位於永康區的68歲郭姓身障獨居案主，30幾年前因為車禍導致肢體障礙行動不便且長期無法工作，經濟來源只能依靠低收與身障津貼，他目前居住在老舊破損的祖厝，老宅屋頂大半已崩塌裸露，無力自行維修只能屈就在漏水的小房間。勞工局接獲通報後已進行進行屋頂鐵厝鋼板及牆壁補強、裝置天花板輕鋼架及鋁門窗、配置電線、安裝燈具等施工作業，本案修繕亦於上週已經完成宜居需求，另因案主已習慣居住在家徒四壁簡陋的環境，當做工行善團隊評估案主狀況表示要贈送二手家具時，案主回應自己不需要添家具，但為完成黃偉哲市長交代的任務，與案主溝通互動後，28日志工整理運送由黃偉哲市長向台積電所募集的床組等二手家具給案主，當案主看到載來的家具時臉上頓時充滿驚喜，連前來幫忙的案兄看到市長連結資源，送給案弟材質甚好的二手家具也驚呼不可思議。30日油漆志工再加強油漆粉刷美化，讓案主的家更添色彩溫馨。

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範。也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

勞工局王鑫基局長表示，多戶弱勢房屋修繕案皆已趕在農曆年前完工，給予弱勢族群圓美夢過好年。近日亦前往永康區龍埔街、安南區海中街、善化區溪美里、北門區北門里、中西區開山里等地進行會勘，皆將在年後提供後續修繕服務，為職災、弱勢築起一間間安心立命的居家，建構黃偉哲市長最暖心的施政理念「希望家園」。