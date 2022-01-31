惜食安心圍爐！政院：買年菜食材掌握「包裝完整、標示正確」

▲政院食安辦公室提醒，購買年菜食材需認明包裝完整、標示正確。（圖／記者吳杰澄攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院食品安全辦公室31日表示，農曆春節是國人團聚圍爐的重要節日，家家戶戶張羅年貨、伴手禮、準備年菜食材及團聚圍爐。提醒民眾選購年節食品時掌握「食材包裝完整、標示正確性」及惜食原則，才能安心吃年菜、健康過好年。

一、確認食材包裝完整、標示正確性：

1、選擇信譽良好的店家，購買密封包裝完整的乾貨食品；不購買來路不明、散發出異味或外觀異常（例如：外觀有破損、內容物外漏等）產品。

2、選購包裝食品時，注意產品外包裝須明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話、原產地及營養標示等資訊。

3、確認產品是否在標示的有效期限內，並注意有效日期是否有塗改痕跡。

二、惜食惜福「三好」不浪費：

1、「買得剛剛好」：食材買得剛剛好並妥善貯存，掌握「先購買先料理」的原則。

2、「煮得剛剛好」：料理時要適量烹煮，避免食材浪費，產生過多的廚餘。

3、「點得剛剛好」：至餐館用餐，應考量飲食量點餐，若有剩餘菜餚可考慮打包帶回，惜食也惜福。

食安辦指出，提醒民眾在選購時，應辨明標示資訊及產品品質，做個聰明選購的消費者，健康愉快過春節。