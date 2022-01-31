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東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚榮登銷售排行榜冠軍王

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲東森購物電視通路開賣年菜，買氣熱烈，今年年菜品類銷售總額破2.5億，成長率38%，客單價約2,900元﹅件單價約1,800元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年在家吃星級圍爐饗宴，東森購物今年主打與胡媽媽、阿一鮑魚、六福客棧、彭園、台北萬豪等五星飯店、名店聯名，端出眾多CP值破錶的美味年菜組合，開賣後買氣熱烈，觀察今年年菜品類銷售總額衝破2.5億，其中阿一鮑魚自2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物連續四年都是年菜銷售冠軍，今年再度成為受歡迎的霸榜年菜。

根據東森購物2022年菜銷售分析，消費者仍以女性75%居多，年齡層以50～69歲佔65%，顯示婆媽仍是家庭購買年菜的主力，消費品項以桌菜型年菜最多佔6成，熱銷品牌包含阿一鮑魚、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、饗城阿秋師及焦志方推薦年菜等，單一品項則以烏魚子、佛跳牆及糕餅點心最暢銷。

東森購物總經理彭鴻珷指出，由於防疫關係，消費者更傾向不出門在家用餐，帶動網購、電視購物的年菜強強滾，東森購物今年年菜品類銷售總額破2.5億，成長率38%，客單價約2,900元，其中電視購物佔90%﹅網路和電話行銷約佔10%，其中「佛跳牆」為歷年居冠的年菜熱銷品項，另外像今年開賣的胡媽媽灶咖「魚翅鮑金湯」，食材精心挑選，用料精實，且堅持良心不漲價，開賣僅兩週就熱賣售罄。

胡媽媽灶咖「魚翅鮑金湯」（圖／東森購物提供）

▲胡媽媽灶咖「魚翅鮑金湯」，食材精心挑選，用料上選精實，而且堅持不漲價，開賣僅兩週就熱賣售罄。

東森購物網獨賣「阿一鮑魚團圓年菜」（圖／東森購物網提供）

▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴團圓年菜」，內含六道菜色，包括鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，只賣3,980元。榮登東森購物年菜類銷售排行冠軍（圖／東森購物提供）

彭鴻珷也提到，今年阿一鮑魚推出的「四大珍饈富貴團圓年菜」，內含六道菜色，賣相佳﹅價格超值﹅美味豐盛，在眾多年菜組合中拔得頭籌銷售冠軍，售出7,781件，銷售金額高達2,800萬元，而阿一鮑魚所有年菜組合總銷售件數更是高達20,591件，銷售金額高達5,300萬，較去年的2,300萬，YoY成長猛躍至131%，尤其粵菜澎湃大氣，無論端出宴客或團圓享用很氣派，特別受到中南部會員喜愛，支持度高達7成以上。

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