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越南吃「炸春捲」象徵金條財富吃下肚　移民署邀新住民熱鬧迎新春

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆年節腳步已到許多在臺的新住民朋友，因受疫情影響不便返鄉與家人團聚，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別於春節前夕，攜手枋山鄉新住民關懷協會，邀請新住民家庭歡聚一堂，提前感受年節氣氛。

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

課程中由協會總幹事黎釗蓉為大家介紹臺灣與越南年節文化的不同，新住民媳婦熱烈分享在臺過年的經驗及趣事，氣氛十分熱絡，現場也讓新住民朋友動手製作越南年菜｢炸春捲」，將春捲炸得金黃酥脆，象徵把金條財富吃進肚，在場新住民家庭紛紛大口吃下肚，期許財運旺旺來。

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

最後一起動手作象徵聚財之意的｢福虎」紅包袋，希望新住民朋友能在金虎年裡虎虎生風、財源廣進。

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站與枋山鄉新住民關懷協會提前歡喜過年 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

黎總幹事開心地與新住民朋友分享越南家鄉過年必吃年菜﹕粽子、苦瓜及炸春捲，其實跟臺灣一樣都蘊涵著吉祥的意義，例如﹕越南粽子長長圓圓，加入五花肉及綠豆餡，十分美味，意味｢長長久久」、｢團團圓圓」；苦瓜吃下肚，則代表苦盡甘來，人生什麼苦都會過去。

她在分享家鄉美味時，也不忘向現場新住民姊妹宣導，臺灣的豬肉非常好吃，尤其五花肉油脂細膩柔嫩，很適合包春捲、越南粽及製作火腿，現在非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，很多家鄉美食都可在臺灣自製，便宜又衛生，千萬不要跨境網購或讓家人跨國郵寄肉類製品，以免受罰。

新住民鄧芳英很開心參加課程，感受到濃濃的家鄉喜慶；她說，越南過年沒有初二回娘家的習俗，但會和姊妹約好在春節期間選一天，帶著老公、孩子回娘家相聚，今年因為受疫情影響，只能透過視訊和家人互道祝福，也很感恩自己在臺灣能夠施打疫苗第三劑，她也呼籲在臺的外籍人士無論逾期與否，都要趕緊打疫苗，保護好自己，也同樣是保護他人。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，移民署舉辦這次臺越新年文化的解說與體驗，讓新住民二代更了解媽媽的母國文化，透過大家一起動手做紅包袋，來增進親子情感，讓受疫情影響返鄉不便的新住民朋友能感受到該署的關懷。

他也呼籲大家要全面防疫，新冠肺炎疫情嚴峻除施打疫苗外，也要注意個人衛生，勤洗手、戴口罩。此外，非洲豬瘟國際疫情仍然嚴峻，新年送禮時一定要多加留意肉製品來源產地，切勿上網購買來路不明或跨境輸入肉品。有關施打疫苗或非洲豬瘟相關資訊，可電屏東縣服務站（電話：08-766-1885）。

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