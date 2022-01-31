快訊／蘇貞昌除夕夜談話　致敬防疫人員「願台灣永遠自由民主」

記者呂晏慈／台北報導

今天是除夕夜，行政院長蘇貞昌今（31）日晚間透過影片，向警消醫護、防疫人員致上敬意，並呼籲國人，新的一年要用最大努力守護國家的主權、自由民主的生活，「攜手同心雖然是老派的呼籲，卻是今天台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因」，並祝福大家新年快樂，新年恭喜，願台灣永遠自由民主。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

蘇貞昌說，今天是除夕，明天就是農曆新年，在這裡，要先祝福大家新年快樂，萬事如意，闔家平安。他談及，就在準備要吃年夜飯的時候，有許多防疫人員正在值班，醫護人員為我們看顧醫院、檢疫所、照顧病患；防疫車隊辛苦地接送返鄉的人；國軍守在第一線；警消人員維持治安、交通和居家安全，而已經為國人辛辛苦苦守了兩年多的指揮中心人員，也一如既往，和地方政府一起做各種防疫工作、疫調討論，夜以繼日，「我要代表政府，對他們深深的致上敬意和感謝。」

蘇貞昌表示，說起來，過去的這一年真的辛苦，全世界因為疫情肆虐，全球有超過3億6千萬人確診，超過560萬人死亡，全球的經濟，人們的生活都受到重大的影響。所幸，台灣在總統蔡英文領導下，在最困難的時代，拚出最好的成績，全民團結合作，不但抑制病毒，更是在疫情險峻中拚出11年來最好的經濟成績，政府更把經濟成果和全民分享，儘管病毒不斷變化、肆虐，但國人已經有更好、更完善的準備；台灣有更多的藥物、更多的疫苗、更充裕的檢疫所，來對抗病毒，保護百姓，讓社會安定、人民安心。

「新的一年，台灣同樣將面臨許多新的挑戰，我們要在全球產業鏈重組中找尋契機，要在原物料飆漲中平穩物價，在國內各種不同理念價值的衝突中創造平衡，我們更要用最大的努力來守住國家的主權，守護我們自由民主的生活」，蘇貞昌強調，事實證明，只要堅定信念、團結努力，關關難過，關關過，「攜手同心」雖然是老派的呼籲，卻是今天台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因。

蘇貞昌呼籲，「親愛的國人同胞，我們只有一個台灣，這是我們安身立命的地方，病毒肆虐，更讓我們清楚明白，我們是同國一命，彼此會互相影響。而生命、健康是多麼的重要，也是多麼的脆弱，因此，我們知道，要更加珍惜、呵護、團結合作、要互相照顧，才能安全。也更深深明白，只有疫情穩定，社會才能安定，人民才能安心，所有的人才能正常生活！」

他也說，「各位國人同胞，我們生活在同一個國家，每一個人都有責任把台灣守好，我們一定要把更好的台灣一代一代傳下去。這是我對所有政府人員的期待和要求，也應該是我們全民一起努力的目標。新的一年，讓我們一起加油！再一次祝福大家新年快樂，新年恭喜，願台灣永遠自由民主，幸福平安。大家晚安。」