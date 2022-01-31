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防追焦意外！苗栗台3線3彎道增設「回復式導桿」

▲苗警前往追焦手容易聚集的路段，進行柔性勸導。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗警前往台3線追焦手容易聚集的路段，進行柔性勸導。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線因路幅寬廣且彎道甚多，一向被視為重機天堂，也吸引不少「追焦手」前往捕捉畫面，但車輛進入彎道產生離心力角度過大，因而失控翻覆或衝至對向車道釀事故造成傷亡，追焦手也易身處在危險中不自知。苗警為維護用路人安全，在3處彎道設置「交通回復式導桿」，也積極勸離追焦手，別拿生命安全當兒戲。

苗栗縣警察局指出，為維護用路人行車安全及追焦手本身安全，已於日前會同交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段共同辦理會勘，擇定台3線103至104K、110至111K、120至121K等3處崎嶇彎道及追焦手較易聚集路段，增設「交通回復式導桿」設施，用以警示用路人過彎時應減速慢行。

▲苗栗縣警局在台3線3處極彎道增設「交通回復式導桿」，以維護用路人行車安全及追焦手本身安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣警局在台3線3處極彎道增設「交通回復式導桿」，以維護用路人行車安全及追焦手本身安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據資料顯示，苗警自2021年7月份起針對台3線追焦手較易聚集路段實施柔性勸導，截至同年12月底止共累計勸離追焦手44人次，警方分析實施柔性勸導期間發生A1+A2件交通事故4件，較2020年同期發生8件，減少4件（減少50%），顯見透過交通工程改善及警方柔性勸離追焦手，防制交通事故發生大有成效。

苗栗縣警局強調，為維護台3線周邊居民及用路人安全，將持續於轄內各個熱門追焦地點執行巡邏、柔性勸離追焦手及測照等各項交通違規取締勤務，並呼籲用路人應遵守交通規則，珍惜自己和他人生命，共同維護用路人安全。

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