保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

▲事發地點被當地人稱作「死亡彎道」，近3年來已奪走6條人命。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣峨眉鄉11日深夜10點多驚傳死亡車禍，一輛黑色保時捷南下行經台3線89.5公里處，疑似為了閃避動物，加上車速過快，先是自撞電線桿，隨後彈飛到中央分隔線，導致車上24歲莊姓女子、29歲蕭姓男子當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治，僅31歲周姓男駕駛輕傷。事後，警方驗出周男有酒精反應，但未超標，訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

新竹縣消防局11日晚間10點58分獲報，立刻派遣5車9人前往救援，但現場車體半毀扭曲，3人受困車內，經出動破壞器具才將人救出，但蕭男（設籍台中）、莊女（設籍桃園）已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

至於駕車的周男（設籍苗栗）僅受到輕傷，意識清楚，並無大礙，但驗出酒測值0.11毫克，未超過0.15標準值。

據悉，周男是某公司負責人，11日晚間開著市價約500萬的保時捷出門，到台中找莊女、蕭男2名友人，但出發前喝了點小酒。他向警方供稱，當時他看到動物跑過去，為了閃避才失控撞上電線桿。

不過，現場沒有監視器，車上也沒有行車紀錄器，是否真如周男所說是「閃避動物」釀禍，仍有待進一步釐清，警方訊後仍依過失致死罪嫌將人送辦。

▲保時捷深夜自撞電線桿，2人當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

今年2月16日，台3線89.5K處彎道才發生死亡車禍，當時年僅26歲的重機騎士行經此地，同樣失控自撞護欄，送醫後宣告不治，在地面留下大灘血跡。

事實上，該處彎道近3年來已發生5起重大交通事故，其中3起是機車或重機自撞電線桿，1起是重機過彎逆向遭公車撞擊，加上這次2死車禍，共奪走6條人命，因此被當地人稱為「死亡彎道」。

新竹警方考量該路段下坡，且連續彎道多，常有用路人不熟路況出車禍，不僅設置警示看板、防撞條，拍攝短片宣導，也預計將在89.5公里處附近設置測速照相機，限速60公里，年底就能完成驗收。

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