　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

▲▼黑色保時捷深夜飆速自撞　2人失去呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲事發地點被當地人稱作「死亡彎道」，近3年來已奪走6條人命。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣峨眉鄉11日深夜10點多驚傳死亡車禍，一輛黑色保時捷南下行經台3線89.5公里處，疑似為了閃避動物，加上車速過快，先是自撞電線桿，隨後彈飛到中央分隔線，導致車上24歲莊姓女子、29歲蕭姓男子當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治，僅31歲周姓男駕駛輕傷。事後，警方驗出周男有酒精反應，但未超標，訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

新竹縣消防局11日晚間10點58分獲報，立刻派遣5車9人前往救援，但現場車體半毀扭曲，3人受困車內，經出動破壞器具才將人救出，但蕭男（設籍台中）、莊女（設籍桃園）已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

至於駕車的周男（設籍苗栗）僅受到輕傷，意識清楚，並無大礙，但驗出酒測值0.11毫克，未超過0.15標準值。

據悉，周男是某公司負責人，11日晚間開著市價約500萬的保時捷出門，到台中找莊女、蕭男2名友人，但出發前喝了點小酒。他向警方供稱，當時他看到動物跑過去，為了閃避才失控撞上電線桿。

不過，現場沒有監視器，車上也沒有行車紀錄器，是否真如周男所說是「閃避動物」釀禍，仍有待進一步釐清，警方訊後仍依過失致死罪嫌將人送辦。

▲▼黑色保時捷深夜飆速自撞　2人失去呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲保時捷深夜自撞電線桿，2人當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

今年2月16日，台3線89.5K處彎道才發生死亡車禍，當時年僅26歲的重機騎士行經此地，同樣失控自撞護欄，送醫後宣告不治，在地面留下大灘血跡。

事實上，該處彎道近3年來已發生5起重大交通事故，其中3起是機車或重機自撞電線桿，1起是重機過彎逆向遭公車撞擊，加上這次2死車禍，共奪走6條人命，因此被當地人稱為「死亡彎道」。

新竹警方考量該路段下坡，且連續彎道多，常有用路人不熟路況出車禍，不僅設置警示看板、防撞條，拍攝短片宣導，也預計將在89.5公里處附近設置測速照相機，限速60公里，年底就能完成驗收。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
世新女神只扣1扣子　「狂炸飽滿渾圓」網全看傻
「3生肖」明年苦盡甘來　好運貴人加持迎來大成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

網紅王希銘悼念愛犬！網路賣煙替上香遭「罰1萬元」提訴被駁回

夜店陸續復業成功！統領大樓夜店重新開幕　北市動員48警力臨檢

台南小貨車疑闖紅燈　19歲男大生遭撞「口鼻出血」慘死

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

快訊／北市驚傳兇殺案　他遭捅3刀噴血搶救

聯光通搭「電動車題材」卻遭掏空！　前顧問收押...前女董美貌曝

一般人遇到「瑪莎惡煞」怎麼辦？連千毅教關鍵2招自保

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

網紅王希銘悼念愛犬！網路賣煙替上香遭「罰1萬元」提訴被駁回

夜店陸續復業成功！統領大樓夜店重新開幕　北市動員48警力臨檢

台南小貨車疑闖紅燈　19歲男大生遭撞「口鼻出血」慘死

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

快訊／北市驚傳兇殺案　他遭捅3刀噴血搶救

聯光通搭「電動車題材」卻遭掏空！　前顧問收押...前女董美貌曝

一般人遇到「瑪莎惡煞」怎麼辦？連千毅教關鍵2招自保

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

荷蘭應對疫情激增　可能實施3週部份封鎖

保時捷自撞半毀2死1傷！駕駛驗出酒精反應　「死亡彎道」已奪6命

白宮正式聲明：「拜習視訊會」15日登場　將明確表達美國意圖

美消費者提告Subway詐欺！　鮪魚產品「驗出雞豬牛肉」

網紅王希銘悼念愛犬！網路賣煙替上香遭「罰1萬元」提訴被駁回

夜店陸續復業成功！統領大樓夜店重新開幕　北市動員48警力臨檢

COP26釋新版草案　逐步淘汰「化石燃料」措辭減弱

嬌生集團宣布將「一拆為二」　消費者業務與製藥分家

孕媽產檢驚見「寶寶染梅毒」恐失明　抓包丈夫在外玩很大

瑪莎惡徒威脅同車友人不准報案　119車隊長揭2款「救命App」

淡水老平房「1秒坍塌」嚇壞鄰居 工人到案稱：電鑽修水溝出意外

社會熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

遇到「行車惡煞」怎麼辦？他教關鍵2招自保

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

艋舺公園3街友口角　2人遭砍1搶救

台南小貨車疑闖紅燈　19歲男大生遭撞「口鼻出血」慘死

國中為買車與家人決裂！李韋霖母無奈喊：望他能反省

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩

百桂食品粉專被盜用　風向文爆眾怒

瑪莎車床小開父母現身！道歉喊：看新聞才知兒闖禍

八里左岸隨機性侵　3天內強拖2正妹進草叢

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺！街友狂喊傷者：別睡

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭鐵椅狂打逼簽300萬本票

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

更多熱門

相關新聞

台3線「死亡彎道」再奪命！保時捷自撞2死1傷

台3線「死亡彎道」再奪命！保時捷自撞2死1傷

新竹縣峨眉鄉台3線89.5K處昨(11日)深夜10時許驚傳死亡車禍，一輛黑色保時捷經過該處彎道時不慎高速自撞護欄，當場車身半毀，車內3人受傷；警消獲報到場後發現其中2名傷者已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

保時捷深夜自撞半毀　2人失去呼吸心跳

保時捷深夜自撞半毀　2人失去呼吸心跳

騎士撞上「自主待轉」阿伯　重摔骨折被揪出酒駕

騎士撞上「自主待轉」阿伯　重摔骨折被揪出酒駕

重機台3線罰單遭撤　苗警研擬是否上訴

重機台3線罰單遭撤　苗警研擬是否上訴

瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結 警：全市6名yu wei均不認識車主

瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結 警：全市6名yu wei均不認識車主

關鍵字：

保時捷死亡彎道酒精酒駕新竹台3線峨眉鄉

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

隋棠破冰姚元浩！分手9年現身姚母告別式

睡覺時感覺「小腿爬滿毛毛蟲」　醫示警：當心是不寧腿

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

韓女歌手無預警走下舞台「嘴對嘴親吻粉絲」

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

連千毅痛譙瑪莎惡少辦案警太扯！

遇到「行車惡煞」怎麼辦？他教關鍵2招自保

更多

最夯影音

更多
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛
瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面