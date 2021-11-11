重機台3線高速行駛壓車過彎「開單遭撤銷」　苗警研擬是否上訴

▲張姓騎士在台3線高速壓車過彎，並且不甩警方鳴笛攔停，遭警方開出2張罰單，卻被法院判決撤銷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗大湖分局今年6月間，在獅潭鄉台3線118.3公里發現多次「側掛過彎」壓車的張姓重機騎士，沒想到數次鳴警笛、喇叭示意都遭張男無視而開2張罰單告發，裁罰3萬8千元、吊扣機車執照6個月，但卻被法院以無危險駕車為由撤銷罰單；苗栗縣警局表示尊重法院判決，但為維護台3線用路人安全，苗警將繼續對此路段加強執法。

大湖警方指出，當時警方依行車紀錄器影像，對張男以違反道路交通管理處罰條例「以危險方式在道路上駕車」、「違反處罰條例之行為，拒絕接受稽查而逃逸」，逕行開出2張罰單，經苗栗監理站裁罰3萬8000元，並吊扣機、汽車牌照6個月。但法官認為，張男雖有壓車過彎，但沒有危險駕車情形，因此判決撤銷罰單。

苗栗縣警察局表示，轄區台3線路段風景秀麗、路幅寬廣彎道多，故成為大型重型機車愛好者的出遊勝地，但少數騎士耍帥超速過彎行駛且危險駕車而衍生多起交通事故發生，經統計轄區台3線路段，2021年1至10月止，已發生114起車禍，並造成民眾4死83傷。

▲▼警方將針對在道路上「危險駕車」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性交通違規行為加強攔檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

針對死傷交通事故警察局特別重視相關防制作為，每週均規劃巡邏、守望、測照及勸離追焦手勤務，動員近50人；另每月結合環保局、監理機關共同執行路檢稽查勤務，展現警察局執法決心。至於罰單遭撤部分，已與裁罰機關研擬相關佐證資料再行上訴。

警方也強調，為維護轄內台3線路段用路人安全，亦將持續於該路段加強執法並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上「危險駕車」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性交通違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。

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