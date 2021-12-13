台3線落羽松美景打卡夯點　假日塞爆！苗警交通疏導管制

▲台3線苗栗縣三灣鄉落羽松，目前莊園內已由綠轉紅，預計將吸引大批遊客前來朝聖，苗栗警方也將在假日實施交管與取締違規車輛。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

知名網紅景點苗栗縣三灣鄉落羽松莊園，因景色優美，吸引大批遊客前往遊玩，目前莊園內落羽松已漸漸由綠轉紅，週休假期已出現大批遊客；為因應觀光期間湧入大量遊客人潮，自11月20日起至2022年1月9日止（例假日及連續假日）將實施交管及違規車輛取締 ，以維護該路段交通順暢及用路人、車安全。

警方表示，三灣鄉落羽松莊園由台3線101公里處的產業道路轉入，徒步約30分鐘後即可抵達，園內山坡地遍植肖楠、羅漢松等花木，山坳處則有水田栽植上百棵落羽松，每逢秋冬之際，落羽松樹葉開始由綠轉橘到紅三色漸層，將羽葉倒映水影，經網路宣傳後，近年成為熱門打卡新熱點，假日更可達上萬人次造訪。

因台3線上僅有私人收費停車場，不少民眾將車輛停放在台3線兩側路邊紅線或任意雙黃線迴轉；警方提醒，即日起至2022年1月9日止，每逢例假日及連續假日期間，台3線101K路段全線二側路邊為紅線，禁止臨時停車，開（騎）車前往時務必遵守交通規則及警方管制措施，勿任意迴轉及違規停車，另行人穿越馬路時亦應注意左右來車，勿於車道上逗留，以維自身及他人安全。

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