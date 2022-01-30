防疫旅館過年不孤單！　新北市府送新春關懷大禮包

▲侯友宜與防疫旅館住客通話。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

農曆春節來臨，配合中央防疫政策，返臺旅客須入住防疫旅館進行檢疫措施，許多民眾因此無法返家過年，為此，新北市政府特地準備新春關懷禮包，內含市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等，希望讓在防疫旅館的住客也能感受年節氣氛。

新北市長侯友宜30日下午率隊前往新北市某處防疫旅館，除聽取檢查防疫旅館相關防疫措施，為了讓除夕夜仍在防疫旅館的住客感受年節氣氛，更特別準備了新春關懷禮包，內含市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等禮物，並請業者協助轉交給還在房疫旅館之住客，

新北市府觀旅局表示，針對12歲以下的孩童，特別跟新北市玩具銀行合作，依各年齡層送上不同的玩具，侯友宜今也到現場，向每位配合防疫措施的住客表達感謝，「也感謝我們的防疫旅館業者在年假期間持續堅守防疫第一線崗位。」

觀旅局指出，除了農曆春節，自今年1月份起，新北市政府已陸續送上新春版市長的一封信、春聯及紅包袋，和返臺的住客提前分享新春的喜悅；另也與優力勁聯公益合作，於檢疫期間提供「AR動滋動 x Uniigym」線上健身課程，讓住客離開防疫旅館後，生龍活虎的享受與家人平安相處的時光。

觀旅局局長楊宗珉表示，新北市對於守護市民安全的重視，除了嚴格要求防疫旅館落實防疫措施，不讓防疫旅館成為破口，更感謝每一位配合防疫政策的住客，市府會持續防疫旅館攜手，照顧關心每位入住民眾，讓住客知道「防疫的路上有我們陪您！」

▼侯友宜特別向防疫旅館住客表達感謝。（圖／新北市府提供）



▼新北市府送新春禮包到防疫旅館。（圖／新北市府提供）



▼新北市府送新春禮包到防疫旅館。（圖／新北市府提供）

