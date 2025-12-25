日本女團首登新營舞台　台南跨年系列音樂會拓展國際交流

記者林東良／台南報導

台南跨年前的音樂盛事緊接登場，台南市政府宣布，「2026台南市耶誕跨年系列活動－南瀛草地音樂會」將於27日晚間在新營南瀛綠都心登場，本土天團玖壹壹擔任壓軸，情歌王子林隆璇、影視歌三棲的郭書瑤（瑤瑤）齊聚開唱，日本新銳女子樂團Faulieu.也將首度在新營獻唱，卡司橫跨老中青三代，邀民眾一起迎接跨年倒數。

市長黃偉哲表示，「台南好YOUNG」系列活動多年來持續累積口碑，每年都獲得民眾熱烈支持，不僅成功吸引人潮，也提升台南在國內外的城市能見度。台南耶誕跨年系列活動已連續4年邀請日本藝人演出，今年更首次邀請日籍團體站上新營舞台，持續拓展國際音樂交流。他也笑說，台南人熱情好客，相信台南美食、水果與伴手禮，能為日本新銳女子樂團Faulieu.留下美好印象，明年3月溪北將舉辦國際蘭展，屆時也會致贈蘭花絲巾作為紀念。

黃偉哲也提到，去年12月31日跨年活動後壓軸演出的玖壹壹，魅力嗨翻全場，團員洋蔥當場向他許願希望今年再來台南演出，他當下就答應，如今也兌現承諾，邀請玖壹壹到新營演出，讓溪北民眾近距離感受本土天團的熱力。玖壹壹更誠意十足，精心準備9首歌曲，要帶領全場一起嗨翻南瀛綠都心。

此外，黃偉哲也隔空向玖壹壹喊話，得知成員洋蔥與健志日前剛完賽半程馬拉松並取得好成績，特別推薦台南極具特色的「古都馬拉松」，不僅賽道有歷史感，補給站更滿滿台南美食，邀請本土天團來親身體驗。

活動卡司方面，郭書瑤除了帶來歌迷熟悉的歌曲，也將演唱新作品；她主演的喜劇《何百芮的地獄戀曲》預計明年於Netflix及八大戲劇台播出，影視歌三棲發展備受關注。其他演出陣容還包括甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、空靈系唱作歌手柯泯薰，以及華語金曲獎「最受歡迎新人」林亭翰，並將與父親林隆璇同台演出，父子檔的默契演出也令地方期待。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，活動當日下午5時10分起至演唱結束，中正路（民治路至南瀛綠都心地下停車場入口）機慢車道將彈性管制作為行人徒步區，請用路人配合改道。會場周邊停車、火車及高鐵轉乘公車等交通資訊，可參考活動圖卡，或至「台南好YOUNG」及「運轉台南好交通」FB官方粉絲專頁查詢。