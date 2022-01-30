春節假期開始　公仔小老虎成為打卡亮點

▲台南市南瀛綠都心與永康公園布展的藝術創作品及可愛的虎兒公仔，已成為打卡拍照熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節開始放假囉！台南市政府為市民妝點的南瀛綠都心與永康公園布展的藝術創作品及可愛的虎兒公仔，已吸引許多家長帶著小朋友來跑跑跳跳、拍照打卡，還有毛小孩也成為主人拍攝公仔的鏡中焦點，樂趣橫生。

今年是虎年，市府為過年走春遊客妝點的2座公園，除美化環境的美麗花草植栽外，以「虎虎生風」為設計主軸，新營區南瀛綠都心公園在中央草坪設置昂首與蟄伏各一老虎公仔為視覺焦點；同時如虎、貓等童趣Q版造型的戶外座具，群組分布草坪上。不少小朋友一進入大草坪，被眼前的童玩世界吸引，一溜煙就鑽進遊樂於公仔與裝置作品間追趕跑跳，不亦樂乎！

永康公園除在特區佈有吸睛的花海，園區主要動線更佈設了12隻彩繪小老虎公仔，十分可愛討喜，不少媽媽帶著小朋友和小老虎拍照，還教小朋友如何擺pose，也逗的孩童們笑呵呵；還有青春少女帶著毛小孩也來與小小虎拍張合照，只見狗兒乖乖聽話蹲在公仔旁，十分逗趣。

市府呼籲，最近全國新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸上升，市民朋友不可掉以輕心，除記得打疫苗外，民眾外出務必戴好口罩、勤洗手，保持規定的安全距離，確實保護好自己的健康安全，安心過好年。