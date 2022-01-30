酒駕新法今上路！刑責2年變3年　累犯就公布姓名、照片

▲酒駕新規30日正式上路。（資料照／記者宋德威攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年來各地發生許多酒駕憾事，促使政府修法保護人民生命安全。立法院於1月24日三讀通過加重酒駕刑罰，總統府也趕在春節前公布總統令，讓酒駕相關修法30日起生效，民眾春節期間開車上路，即適用酒駕新規。

酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，引發社會高度關注相關修法，立法院臨時會24日火速通過《道路交通管理處罰條例》第35條、第35條之1，以及《刑法》第185條之3、《陸海空軍刑法》第54條條文修正草案。

根據修法內容，即便未肇事，酒駕刑責仍從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

本次修法重點如下：

一、修正《刑法》185條之3、《陸海空軍刑法》54條

1. 酒駕未肇事刑責者（駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上），原可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，本次修法改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

2.酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，增訂得併科罰金規定：致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

3.酒駕5年內再犯延長至10年內，曾犯本條或《陸海空軍刑法》第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上1、0年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

另外，本次修法也通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。

二、《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案

1.同乘者連坐罰，最重罰1萬5000元：提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，將罰鍰從600元以上、300元以下，提高為6000以上、1萬5000元，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，則不在此限。

2.再犯累計期限，由5年延長為10年：修正草案將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

3.酒駕初犯致人死傷，即可沒入車輛：修正條文規定汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

4.因應共享汽機車越來越興盛，為免心存僥倖民眾改開租賃車躲避沒入車輛規定，草案新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰2分之1。

5.限制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），本次修法將原規定處6000元以上、1萬2000元以下的罰鍰，提高為6萬元以上、12萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。