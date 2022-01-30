　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酒駕新法今上路！刑責2年變3年　累犯就公布姓名、照片

▲高雄警方無預警擴大酒駕臨檢，與警方「盧」了兩小時；也有民眾酒駕當場遭上銬帶走。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲酒駕新規30日正式上路。（資料照／記者宋德威攝）

記者杜冠霖／台北報導

近年來各地發生許多酒駕憾事，促使政府修法保護人民生命安全。立法院於1月24日三讀通過加重酒駕刑罰，總統府也趕在春節前公布總統令，讓酒駕相關修法30日起生效，民眾春節期間開車上路，即適用酒駕新規。

酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，引發社會高度關注相關修法，立法院臨時會24日火速通過《道路交通管理處罰條例》第35條、第35條之1，以及《刑法》第185條之3、《陸海空軍刑法》第54條條文修正草案。

根據修法內容，即便未肇事，酒駕刑責仍從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

本次修法重點如下：

一、修正《刑法》185條之3、《陸海空軍刑法》54條

1. 酒駕未肇事刑責者（駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上），原可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，本次修法改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

2.酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，增訂得併科罰金規定：致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

3.酒駕5年內再犯延長至10年內，曾犯本條或《陸海空軍刑法》第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上1、0年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

另外，本次修法也通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。

二、《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案

1.同乘者連坐罰，最重罰1萬5000元：提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，將罰鍰從600元以上、300元以下，提高為6000以上、1萬5000元，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，則不在此限。

2.再犯累計期限，由5年延長為10年：修正草案將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

3.酒駕初犯致人死傷，即可沒入車輛：修正條文規定汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

4.因應共享汽機車越來越興盛，為免心存僥倖民眾改開租賃車躲避沒入車輛規定，草案新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰2分之1。

5.限制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），本次修法將原規定處6000元以上、1萬2000元以下的罰鍰，提高為6萬元以上、12萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
獨／9天長假「7秒快槍俠」性愛恐慌！　女醫曝療法
除夕要包多少給父母？　看這1關鍵：金額差距很大
信義確診女「自主管理期」逛3間百貨　北市不罰了！原因曝
最怕的年菜！　網點「1魔王」：除夕擺到初七
高雄男停車2分鐘就染疫　老婆2天後也確診
除夕不能回娘家？　女主播沒在遵守「出嫁5年全照回」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再傳爭議！民眾黨苗栗縣議員提名人　被爆「違反採購法」遭判刑

是否敢走進義光教會？ 馬英九秀一張照片打臉柯建銘

9處台北河濱自行車租借站「營業時間更動」　春節全依假日收費

藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

陸返台確診女「自主管理期」逛3間百貨公司　北市不開罰：非故意

防疫旅館過年不孤單！　新北市府送新春關懷大禮包

國際「防中」氛圍濃　黃介正：世界多國打台灣牌

台美副元首同框互動　藍營議員批賴清德：畏畏縮縮、甘願當「細漢仔」

酒駕新法今上路！刑責2年變3年　累犯就公布姓名、照片

美印太司令示警「陸6年內攻台」　學者：國民黨執政戰爭風險降一半

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

美國男胸毛茂盛到可以作畫　剃刀一剃秒變各種超級英雄

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

再傳爭議！民眾黨苗栗縣議員提名人　被爆「違反採購法」遭判刑

是否敢走進義光教會？ 馬英九秀一張照片打臉柯建銘

9處台北河濱自行車租借站「營業時間更動」　春節全依假日收費

藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

陸返台確診女「自主管理期」逛3間百貨公司　北市不開罰：非故意

防疫旅館過年不孤單！　新北市府送新春關懷大禮包

國際「防中」氛圍濃　黃介正：世界多國打台灣牌

台美副元首同框互動　藍營議員批賴清德：畏畏縮縮、甘願當「細漢仔」

酒駕新法今上路！刑責2年變3年　累犯就公布姓名、照片

美印太司令示警「陸6年內攻台」　學者：國民黨執政戰爭風險降一半

白宮隔13年迎來第一家貓入住　「灰虎斑＋大眼」仙氣破表

打麻將對家冒出「不友善毛頭」篡位　發功3分鐘狂自摸媽傻眼！

轟李連杰為利智拋棄妻女！　資深女星揭他前妻「苦到沒錢見女兒」

財神爺最喜歡的「飯廳風水」布局！　擺對興家旺財

再傳爭議！民眾黨苗栗縣議員提名人　被爆「違反採購法」遭判刑

彰化蛋黃區土地每坪上看80萬　商圈都更翻轉舊城

可樂當水喝！20多歲正妹門牙「慘被溶解」　醫急喊2種情況不能拖

從攤販、居酒屋到高級料亭！日本江戶時代的豐富外食

年終獎金該怎麼花　專家教你3招放大

低消只要40元！柴山「4大私房海景咖啡廳」　還藏攝影師美拍秘境

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

女解隔4天確診　北市發400封簡訊

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

自主管理期逛百貨　北市不開罰

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友挨轟

陸軍269旅男士官偷拍女官洗澡被逮　今年1月汰除離營

趙立堅批「台灣哪來什麼副總統」　黃暐瀚：藍營再不抗議，年底會很痛

北市春節「小年夜照常收垃圾」

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

民眾黨女力報到　5正妹角逐北市議員

讓台灣武術再次偉大　韓國瑜提創「文武學校」

更多熱門

相關新聞

酒後駕車撞死人　落跑駕駛落網聲押禁見獲准

酒後駕車撞死人　落跑駕駛落網聲押禁見獲准

台灣台東地方檢察署檢察官陳金鴻偵辦洪姓男子涉嫌於前(28)日晚上20時許，飲用酒類後駕駛廂型車，在台東縣關山鎮台九線崁頂路段肇事致人於死而逃逸案件。於昨(29)日晚上23時許，以被告涉嫌酒後駕車致人於死、肇事逃逸、遺棄等罪嫌重大，且有串證、逃亡之事實等理由，向法院聲請羈押禁見，並於今(30)日中午裁定羈押禁見獲准。

新北一個月揪525件酒駕　259人被上銬移送

新北一個月揪525件酒駕　259人被上銬移送

車停路中央大睡　累犯男酒測1.41恐噴12萬

車停路中央大睡　累犯男酒測1.41恐噴12萬

男警局前騎車自摔　警聞聲急救卻聞酒味

男警局前騎車自摔　警聞聲急救卻聞酒味

黃偉哲推薦台南楠西梅嶺

黃偉哲推薦台南楠西梅嶺

關鍵字：

酒駕春節道路交通管理處罰條例

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面