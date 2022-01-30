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東海岸遊客注意　春節期間富岡地區及濱海景觀大道單行道管制

▲春節期間富岡地區交通管制示意圖。（圖／台東縣警分局提供，下同）

春節期間富岡地區交通管制示意圖。（圖／台東縣警分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應年節期間疏導人、車潮，避免違規停車及大型車輛造成交通阻塞，台東富岡地區自2月1日至2月6日每日上午8時至20時，在東56線即富岡濱海景觀大道及富岡街等道路實施「單行道」道路管制，嚴禁違規停車。

警方將派遣警力加強違規停車宣導及強力取締併排停車，並對嚴重妨害行車秩序之行為予以告發並拖吊，以免造成交通阻塞。

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▲春節期間富岡地區交通管制示意圖。（圖／台東縣警分局提供，下同）

▲▼中華大橋至富山護漁區路段，於機慢車道兩側擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車。

富岡濱海景觀大道路段富岡海堤外環道路，僅開放北上單向通行，通往富岡漁港及前往搭船旅客，可多利用富岡濱海綠廊景觀大道前往，民眾請遵守現場員警指揮及管制規定，以維護交通順暢。

台東警分局表示，歷年春節連續假期，台11線自富岡濱海景觀大道至富山護漁區之間交通流量增加，加上道路縮減易造成交通壅塞，用路人儘量避開車多尖峰時段（北上：上午10至12時、南下：下午16至18時），為避免部分有路人貪圖便利，違規行駛右側車道，將於中華大橋至富山護漁區路段，於機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。如遇有車多壅塞、無法即時排除情形，將視路況於富岡濱海綠廊景觀大道與臺11線交叉路口前，實施「輪放管制」作為，請民眾循序前進，切勿路肩超車，以免影響其他用路人權益。

▲春節期間富岡地區交通管制示意圖。（圖／台東縣警分局提供，下同）

此外，在臺11線沿途富山護漁區、伽路蘭公園前常有民眾違規停車占用機（慢）車道，影響用路人安全，將於行車分向線及路肩擺設交通錐管制車流及違規停車，另禁止南下車輛於入口處左轉，以避免造成壅塞，影響北上車流動線。

建議民眾提前規劃行程，避開車多時段，警方將於該台11線沿線加強宣導、取締違規車輛。
 

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