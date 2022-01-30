新店槍手／變裝、斷點躲追緝！帽T殺手「敗在這件事」成甕中之鱉

▲新店帽T槍手遭遣返，左邊是兩岸科股長蘇信雄，右邊是偵一大隊第二隊長鄭富禎。（圖／記者張君豪翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市新店區花園一路一處民宅2021年11月22日，發生一起震驚社會的槍擊案，當時槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商的頭部連開4槍，導致對方倒臥血泊當場死亡，而黃嫌犯案後不僅變裝、多次換車製造斷點，最後成功躲避警方追緝，逃跑到福建廈門。不過，黃嫌千算萬算卻沒料到，抵達福建廈門之後，還得在當地隔離，讓他先前的逃跑全做了無用功。

綽號為「勇仔」的槍手黃泳群，是地方上小有名氣的混混，有多項前科、為治安重點人口，而黃男犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往廈門，而黃嫌透過多次變裝、換車，自以為成功逃離警方追捕，卻沒想到入境到福建廈門後，要在當地防疫旅館進行隔離，也因此讓其變成了甕中之鱉。

▲新店槍擊案，殺手身穿紅、藍帽T。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對這起案件，國台辦發言人馬曉光2021年12月7日回應，廈門市公安機關獲悉後，立即開展調查。經詢問，黃姓嫌犯對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。對此，黃男解除隔離後，刑事局人員於2021年12月8日下午1時03分接觸到人犯，並搭乘立榮航班於晚間6時33分落地返台。

▲新店帽T槍手遭押送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

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