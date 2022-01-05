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臥龍洞3屍命案！媽心碎公開手寫信「含冤而死」：妳一輩子良心不安

▲▼南投臥龍古道3屍命案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投臥龍古道3屍命案，王母公開手寫信。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

發生於南投埔里古道秘境「臥龍洞」的3屍命案，檢警會同法醫5日上午進行昨尋獲的郭姓男子、王姓女子情侶檔遺體相驗解剖，以釐清兩人死因。其中，王女的母親公開了一封手寫信，內容控訴一名戴姓女子害3人含冤而死。

王母的手寫信提到，「被妳誣告的三個人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安」、「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，司法不公、司法不公、司法不公，沒能還妳清白。」

這起事件發生在跨年當天，當時登山民眾發現竟有1具男屍吊掛在該處，而警方獲報趕抵現場，發現還有1對情侶郭男、王女行蹤成謎，隨後，搜救人員於4日在距離吊掛男屍處約200公尺，尋獲情侶檔遺體。據了解，吊掛男屍為一名范姜姓男子，與失蹤情侶郭男、王女是熟識，而警方初步調查發現，3人曾因范姜男不慎毀損植栽而發生嫌隙，王女還遭到范姜男的戴姓女友提告恐嚇取財、傷害等案，3人關係撲朔迷離。

▲▼ 南投埔里臥龍洞古道驚見吊掛男屍，還有1男1女詭異失蹤 。（圖／民眾提供）

▲臥龍洞3屍命案 。（圖／民眾提供）

另外，戴女自案發起並未露面，據了解，戴女家住新竹，前年與范姜男私下交往後即不告離家，家屬報警協尋，在南投埔里鎮找到戴女帶回，但發現她身上有傷勢，細問後才得知她和郭、王情侶檔的衝突糾紛，一怒下上法院控告傷害、恐嚇取財，但三人的死因是否與此官司相關，尚待檢警進一步調查釐清。

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