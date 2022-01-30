早起做年糕遭撞！88歲老婦倒臥新店馬路　遭小貨車輾過送醫亡

記著游宗樺／新北報導

新北市新店區30日清晨5時許，一輛小貨車行經灣潭路，撞上一名早起做年糕的8旬老婦，老婦當場被卡在車底下，送醫時已無呼吸心跳，急救後仍傷重不治。據肇事者表示，當時車輛才剛左轉，就遇上老婦不明原因躺在地上，反應不及當場輾過。警方已在現場拍照採證，確切事故原因有待調查釐清。

▲小貨車撞上一名早起做年糕的88歲老婦。（圖／記者游宗樺攝）

▲婦人因不明原因躺臥地面，遭小貨車輾過。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，傷者為88歲的呂姓老婦，平日住在灣潭路上，事發時出門準備做年糕，但因不明原因突然倒地，一名范姓男子（62歲）開著小貨車行經該地左轉，疑似視線不良不慎將老婦輾過。警消獲報趕抵，發現老婦受困車底，已失去生命跡象，立即動用救助器械協助脫困，並緊急送往新店耕莘醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。

呂婦的媳婦表示，由於最近適逢春節假期，呂婦最近早上都會早起做年糕，近日身體也無異樣，不知道為何會發生這種事。而肇事駕駛表示，當時準備要開車回家休息，不料卻在離家不遠處發生意外，老婦是倒臥地面，所以車頭並未受損。警方已在現場拍照採證，經酒測排除酒駕肇事，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。