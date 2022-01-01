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社會 社會焦點 保障人權

2度偷拍女警洗澡！男警被抓包後「想用60萬封口」　下場慘曝

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳員2度偷拍女警洗澡，被依法判刑並賠償。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名陳姓員警日前被控用手機2度偷拍女警洗澡，而東窗事發之後，陳員還企圖以60萬做為封口費，要求女警不要聲張。誇張的行徑曝光後，陳員被依法判10月徒刑、民事部分則須賠償83萬元，而其目前也已經被調離原職。

判決指出，該派出所因為經費不足，導致女寢室的熱水器長期失修，因此被害女警只能到公用浴廁洗澡。未料，陳員卻偷偷尾隨進入浴室，並將手機高舉過隔板偷拍，直到某次被害女警在洗澡時，驚覺頭頂上有黑影在晃動，嚇得趕忙穿上衣服，並將此事告知主管，才讓全案因此曝光。

陳男坦承所有犯行，但卻辯稱自己不知道浴室裡面的是女警，以為是另名王姓男員警，想要與對方惡作劇才會犯下此案，讓大家一度認為是女警小題大作，也讓對方身心受到嚴重創傷，而雖然陳員雖在審理的最後，提出60萬元和解的條件，卻在和解書中要求女警撤告、不得洩漏內容，否則將支付違約金。

對此，法官認為，陳員這樣的作法，只是討價還價要求對方撤告，並非真心彌補對方，考量陳員坦承犯行、未來回歸社會的可能性等情，依兩次偷拍犯行判他10月徒刑，得易科罰金30萬元。另外，民事部分，法官則認為，陳員的行徑明顯欠缺尊重女性人格尊嚴、身體權、隱私權等觀念，也已經嚴重造成對方身心靈傷害，因此判其須賠償83萬元。

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