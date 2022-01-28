春節來竹市尋虎！孟加拉虎、4公尺光虎、神像虎爺等你來探訪

▲4公尺高的「光虎」鎮守東門城，白天、晚上皆可欣賞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022年春節迎接虎年，新竹市長林智堅今邀請，歡迎全國各地旅客做好個人防疫，一同來竹市「尋虎」之旅，不僅可探訪新竹市動物園孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」，東門城還有4公尺高的「光虎」，沿著護城河還有5座老虎的裝置藝術。收集完竹市老虎們後，還可到訪新竹都城隍廟、普天宮等參拜「虎爺」，欣賞傳統工藝之美。

林智堅說，虎年即將到來，新竹市藏有許多「老虎」，歡迎大家一起來尋找、探訪。新竹市動物園初一（2月1日）就開園，孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」虎年最應景。他們5個月大就從六福村來到新竹市立動物園定居，今年已高齡17歲，體重近200公斤，兩虎雖然已高齡，還常常像貓咪一樣，躺地撒嬌、伸懶腰，歡迎親子檔一同來欣賞。

看完「兩隻老虎」，舊城區東門城還有4公尺高的「光虎」，林智堅市長說，此次邀請玖格設計打造出「光虎」，鎮守市中心。白天、晚上皆可欣賞，每晚17時30分至22時，每半小時還有長達5分鐘「光虎」虎嘯燈光秀。

林智堅補充，探訪「光虎」後，也可順道欣賞近200年歷史東門城，經市府兩次改造後，廣場內還可見3座代表清、日、民國三代歷史的「古橋墩」，兩側地下道的「竹模牆」則以竹爲模，乍看彷彿整片竹牆。東門城內同樣全區無障礙，最適合親子一同奔跑、探索。

從東門城地下道串聯到護城河，林智堅市長說，從東門城到市府的護城河，沿河岸還有以「虎嘯生風」為主題的5件裝置藝術，其中，「掌聲林」由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜合作，打造聽覺與視覺的沉浸式體驗。藝術家們結合河畔林蔭，投影出虎掌腳印，將隨周邊環境音，忽明忽滅。觀眾身旁彷彿有隻大老虎，看得到卻抓不著。

另外，新竹市都城隍廟、普天宮、香山天后宮、香山財神廟、南寮區富美宮也有「虎爺」神像，民政處解說，「虎爺」為陪祀神，多陳設於神案下，扮演驅邪及守財的角色。虎爺張著大嘴形象，也被視為可叼財寶而來，且虎爺台語發音近似富有「好野」意思，從古至今吸引許多信眾來求財。春節參拜請配戴口罩並落實實聯制。

尋虎之旅還可品嘗春節應景小吃，林智堅市長邀請，旅客可品嘗應景小吃，包含都城隍廟品嘗北門炸粿（新竹市城北街15號）、麥芽餅（新竹市中正路77號），象徵呷粿好彩頭、新年生活甜甜蜜蜜。

新竹市府提醒，防疫期間，請民眾來訪時，保持安全社交距離、落實戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施，相關活動訊息請密切留「新竹市立動物園」、「2022新竹過好年：虎嘯生風」粉絲頁公告。