　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節來竹市尋虎！孟加拉虎、4公尺光虎、神像虎爺等你來探訪

▲4公尺高的「光虎」鎮守東門城，白天、晚上皆可欣賞。（圖／新竹市政府提供）

▲4公尺高的「光虎」鎮守東門城，白天、晚上皆可欣賞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022年春節迎接虎年，新竹市長林智堅今邀請，歡迎全國各地旅客做好個人防疫，一同來竹市「尋虎」之旅，不僅可探訪新竹市動物園孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」，東門城還有4公尺高的「光虎」，沿著護城河還有5座老虎的裝置藝術。收集完竹市老虎們後，還可到訪新竹都城隍廟、普天宮等參拜「虎爺」，欣賞傳統工藝之美。

林智堅說，虎年即將到來，新竹市藏有許多「老虎」，歡迎大家一起來尋找、探訪。新竹市動物園初一（2月1日）就開園，孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」虎年最應景。他們5個月大就從六福村來到新竹市立動物園定居，今年已高齡17歲，體重近200公斤，兩虎雖然已高齡，還常常像貓咪一樣，躺地撒嬌、伸懶腰，歡迎親子檔一同來欣賞。

看完「兩隻老虎」，舊城區東門城還有4公尺高的「光虎」，林智堅市長說，此次邀請玖格設計打造出「光虎」，鎮守市中心。白天、晚上皆可欣賞，每晚17時30分至22時，每半小時還有長達5分鐘「光虎」虎嘯燈光秀。

林智堅補充，探訪「光虎」後，也可順道欣賞近200年歷史東門城，經市府兩次改造後，廣場內還可見3座代表清、日、民國三代歷史的「古橋墩」，兩側地下道的「竹模牆」則以竹爲模，乍看彷彿整片竹牆。東門城內同樣全區無障礙，最適合親子一同奔跑、探索。

從東門城地下道串聯到護城河，林智堅市長說，從東門城到市府的護城河，沿河岸還有以「虎嘯生風」為主題的5件裝置藝術，其中，「掌聲林」由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜合作，打造聽覺與視覺的沉浸式體驗。藝術家們結合河畔林蔭，投影出虎掌腳印，將隨周邊環境音，忽明忽滅。觀眾身旁彷彿有隻大老虎，看得到卻抓不著。

另外，新竹市都城隍廟、普天宮、香山天后宮、香山財神廟、南寮區富美宮也有「虎爺」神像，民政處解說，「虎爺」為陪祀神，多陳設於神案下，扮演驅邪及守財的角色。虎爺張著大嘴形象，也被視為可叼財寶而來，且虎爺台語發音近似富有「好野」意思，從古至今吸引許多信眾來求財。春節參拜請配戴口罩並落實實聯制。

尋虎之旅還可品嘗春節應景小吃，林智堅市長邀請，旅客可品嘗應景小吃，包含都城隍廟品嘗北門炸粿（新竹市城北街15號）、麥芽餅（新竹市中正路77號），象徵呷粿好彩頭、新年生活甜甜蜜蜜。

新竹市府提醒，防疫期間，請民眾來訪時，保持安全社交距離、落實戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施，相關活動訊息請密切留「新竹市立動物園」、「2022新竹過好年：虎嘯生風」粉絲頁公告。

ET快訊
台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中婦聊天太投入忘了皮包放哪裡　警原地等她認領

日月潭文武廟攜手承億文旅　邀民眾抽住宿券、博龜試手氣

黃女拒繳酒測罰款9萬元　台南分署書記官勸導後趕過年前繳清

雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

太平輪海難73週年追思　首度移師基隆沙灣歷史文化園區

雲林警解析詐欺集團套路　重要節日安全維護工作起跑

台東再度入榜Booking.com　介紹3旅宿不容錯過

加強重要節日安全維護工作　林右昌感謝警察與協勤民力付出

春節祭祖習俗大改革！台東推紙錢集中燒　誠心環保又健康

春節9天連假　南投縣10家醫院維持正常急診和住院服務

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

台中婦聊天太投入忘了皮包放哪裡　警原地等她認領

日月潭文武廟攜手承億文旅　邀民眾抽住宿券、博龜試手氣

黃女拒繳酒測罰款9萬元　台南分署書記官勸導後趕過年前繳清

雲林縣全民健康運動年　體健設施+照明共39所學校完成強化建置

太平輪海難73週年追思　首度移師基隆沙灣歷史文化園區

雲林警解析詐欺集團套路　重要節日安全維護工作起跑

台東再度入榜Booking.com　介紹3旅宿不容錯過

加強重要節日安全維護工作　林右昌感謝警察與協勤民力付出

春節祭祖習俗大改革！台東推紙錢集中燒　誠心環保又健康

春節9天連假　南投縣10家醫院維持正常急診和住院服務

澎恰恰揮毫寫春聯「首向家人道歉」　好友林秉文期望2.4億債務「會加速還清」

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

牛年匯市封關！收在27.828元兌1美元　全年升值2.01%

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車玻璃破

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

台中市精密二期招租成效差　審計機關要求檢討改善

黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

松柏嶺「天空之星」景觀塔動土

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力

台南區間測速執法系統過年前啟用

男子拒繳酒測罰款查封透天厝後繳清

這樣做愛心！便當業者捐100萬「便當蓋」相助蓋受虐兒新家

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

配合防疫　五結利澤走尪活動取消

更多熱門

相關新聞

《新竹市跳級生》州圖開展吸人氣

《新竹市跳級生》州圖開展吸人氣

古蹟空間變身建築與藝文書展！「新竹市跳級生 建築寫成詩」在市定古蹟新竹州圖書館登場，由嶼山工房、或者策劃，展出至26日，12/19、25還有文創攤位，讓大家在充滿書香和咖啡香的環境，欣賞這幾年城市空間的改造成果。

荷蘭在台辦事處代表拜會林智堅　盼強化交流

荷蘭在台辦事處代表拜會林智堅　盼強化交流

兒童節來新竹玩　市府推散步小旅行

兒童節來新竹玩　市府推散步小旅行

神手少女暖心手作　倉鼠小屋圓失親女夢

神手少女暖心手作　倉鼠小屋圓失親女夢

元宵燈會復活了　竹市府宣辦光雕燈節

元宵燈會復活了　竹市府宣辦光雕燈節

關鍵字：

新竹市政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面