古蹟變書屋！《新竹市　跳級生》州圖開展吸人氣

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」特展在市定古蹟新竹州圖書館登場。

圖、文／新竹市政府提供

古蹟空間變身建築與藝文書展！「新竹市跳級生 建築寫成詩」在市定古蹟新竹州圖書館登場，由嶼山工房、或者策劃，展出至26日，12/19、25還有文創攤位，讓大家在充滿書香和咖啡香的環境，欣賞這幾年城市空間的改造成果。

新竹市政府與市長林智堅推出市政專書《新竹市 跳級生》，並在新竹州圖書館舉辦「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽，揭開五星市政、獲獎建築神秘面紗，更連續3周末舉辦3場講座、3場市集、3檔書展。新書講座首場12/11由新竹市長林智堅分享城市治理故事，12/19為黃聲遠建築師帶領大家來趟城市美學巡禮，12/25則由《茶金歲月》主角姜阿新後代廖惠慶探訪洋樓秘辛。（講座報名網址https://reurl.cc/XlzKme）

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」首場講座由林智堅市長開場，分享新竹經驗，並舉辦簽書會。

本次城市建築特展由嶼山工房策劃，探討建築與生活的關係，展示大車站、新竹公園大階梯、波光市集、三民國小、眷村博物館、大坪頂、東門城模型，講述新竹市府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」展示熱點波光市集、東門城、大車站等模型。

「森城市閱讀空間」書展則由在地文化工作團體「或者」操刀，總計陳列約500本書，搭配簽書會、講座主題，精選建築、人文等生活風格書籍；戶外市集則於12/19、25登場，邀請民眾周末午後沿護城河散步至新竹州圖書館，喝咖啡、逛展覽。

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」策展推出「森城市閱讀空間」書展。

建築策展人暨實踐大學建築設計學系林聖峰教授表示，對所有建築人來講，在找的是一個建築的世紀，讓建築進入城市、進入生活、進入記憶，與時間對話後才能看見他的魅力，透過這次建築書展的導入，希望開啟民眾對城市未來想像的起點。

書展策展人暨鴻梅文創陳添順創辦人則表示，過去3年修復竹市5棟老房，這幾年看見竹市變化很多，因此策展以「城市治理、城市美學、古蹟美學」為主題，希望透過文字、生活、美學與市民展開溝通與體驗。

「新竹市跳級生 建築寫成詩」展期自12月11日至26日，週二至週日11:00至18:00，帶給大家書香、展覽和手作好物。

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」特展於12/19、25推出文青市集。

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