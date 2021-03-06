神手少女暖心手作　「倉鼠小屋」 為失親女孩圓夢



▲曾祖母去世後泫泫陷入低潮，爸爸帶來小倉鼠陪伴她，但又因經濟限制無法布置寵物窩，另一位12歲小女孩決定親手製作「倉鼠小窩」為她圓夢。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府連續6年舉辦「心願卡」活動，由弱勢兒少許願，市府民眾同助圓夢，本次完成了450個孩子的圓夢禮物。其中，有位來自單親家庭的12歲女孩泫泫（化名）由曾祖母帶大，曾祖母去世後泫泫陷入低潮，爸爸帶來小倉鼠陪伴她，但又因經濟限制無法布置寵物窩，另一位12歲小女孩決定親手製作「倉鼠小窩」為她圓夢，終於讓泫泫重拾歡笑。

市府表示，泫泫自小由父親獨自扶養泫泫與弟弟妹妹，泫泫父親因為工作關係，將泫泫與弟妹交給曾祖母照顧。在曾祖母細心照料下，泫泫長成一個活潑開朗的孩子。然而，曾祖母2年多前重病離世，十分想念曾祖母的泫泫不知如何表達，就此失去笑容也時常沉默。

▲▼另一位12歲少女DIY手做倉鼠窩，幫泫泫圓夢。





父親見狀，想起泫泫從小喜愛動物，與她討論後，到寵物店帶回一隻小倉鼠做為她的新朋友，並取名為「麻糬」。但因家中經濟有限，泫泫將部份零用錢購買飼料後，無法再幫麻糬添購玩具和寵物窩，僅能重複使用舊紙箱。

直到去年11月，泫泫向社工表示：「麻糬陪伴我2年，曾祖母離開、爸爸去上班的時候，都是麻糬陪我，我要把心願卡禮物讓給麻糬。」於是，泫泫在心願卡寫下：「希望我養的小倉鼠有一個窩。」這個心願一個月後被市民神手大大的滿足，讓收到禮物的泫泫開心不已！

▲▼泫炫開心收到禮物。

社會處表示，市民神手原來也是一位國小六年級的女孩，因她也有照顧小倉鼠的經驗，並曾手作小倉鼠的家，看到泫泫心願卡內容後，就利用家裡現有簡單易得的材料，結合過往經驗，和父親協力合作DIY打造麻糬的家。

女孩利用整理箱為基礎，鑿孔讓四面牆都有通風設備，並設置餐碗、便盆、跑滾輪的位置，並在上方開口、方便泫泫與麻糬互動，這份飽含創意與愛的禮物，溫暖了麻糬與泫泫的心。

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