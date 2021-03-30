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荷蘭在台辦事處代表拜會林智堅　盼與竹市強化交流

▲荷蘭在台辦事處新任代表與新竹市長林智堅交流。（圖／新竹市政府提供）

▲荷蘭在台辦事處新任代表與新竹市長林智堅交流。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

荷蘭在台辦事處（Netherlands Office Taipei, NLO）新任代表譚敬南（Mr. Guido Tielman），偕同副代表白瑞樸（Mr. Rene Beerepoot）與辦事處團隊赴市府與新竹市長林智堅交流，也是國際疫情一年多來少見的城市外交。兩方與談時，針對水資源運用進行交流，荷方更提及可以專家視訊會議與竹市府探討水資源，林智堅也邀請荷蘭團隊7、8月參加新竹光臨藝術節，欣賞來自各個國家的藝術光雕創作。

林智堅與譚敬南會面時，兩人還忍不住相互分享「爸爸經」，他們更為對方孩子都準備禮物。林智堅為譚敬南1歲小孩準備「台玻奶瓶組」；譚敬南代表特別為林智堅三名小孩準備荷蘭巧克力。

會談時，雙方就循環科技、綠能產業等議題進行交流。林智堅表示，新竹科學園區為全球高科技重鎮之一，因此有「台灣矽谷」之稱。新竹市也有多所國家級研究中心，致力於技術引進、人才培育、技術服務與技術移轉等，以協助業者立足於新竹科學園區。

除竹科，市府還打造「竹科X」科技廊帶，引進以AI、IoT、大數據、雲端為主的研發軟體產業進駐，形成軟體產業的重要聚落。市府非常歡迎荷蘭訪團能藉此機會共同尋求雙方合作的契機，倘荷國企業前來新竹投資，市府一定傾力協助，共創台荷經濟榮景。

荷蘭在台辦事處譚敬南代表表示，荷蘭是全球投資台灣最大的國家，更重點投資在竹市，自1980年起飛利浦公司就在此設點，如今半導體龍頭企業ASML的台灣總部也在竹市。不僅是投資貿易，未來更可在水資源、綠能科技與藝術文化三個領域的合作，比如專家以視訊會議方式，與市政府探討水資源的利用，強化水資源利用效能。

民政處指出，荷蘭代表譚敬南去年8月到任新職，曾拜訪過經濟部長王美花、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲；與台灣關係深厚的譚敬南，也曾在台大政治系當交換學生1年，更四度派駐台北、北京及重慶等地。今天是第一次到訪新竹市，也是今年第一位拜訪的駐台使節。

民政處表示，台荷雙方擁有許多共通點，皆以「綠能推動」、「科技創新」為政策發展的兩大主軸，此亦為歐盟定為經濟復甦計畫的核心。荷蘭是台灣在歐盟中的第二大貿易夥伴，荷蘭在台辦事處亦長期致力協助台荷各項交流及投資貿易活動。

108年至109年間，新竹市府與荷蘭駐台辦事處在各領域進行多達6次密切交流；108年3月市府團隊曾出訪荷蘭，參訪ASML、拜訪恩荷芬市長；同年5月，再與恩荷芬市長於台北見面；10月時，荷蘭參、眾議員到訪竹市。盼雙方未來有更多的領域與管道，加深兩國在科技、經貿等合作機會，讓台荷友誼更上一層樓。

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