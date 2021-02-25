受疫情喊卡的元宵燈會復活了！　竹市府宣布7~9月辦光雕燈節

▲新竹市府今宣布，將於7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，展出藝術家精心創作的古蹟光雕、燈飾作品，滿足元宵無法賞燈的遺憾。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2021台灣燈會原本由新竹市政府承辦，因受疫情影響而在年前緊急喊卡，新竹市府今宣布，將於7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，展出藝術家精心創作的古蹟光雕、燈飾作品，滿足元宵無法賞燈的遺憾，屆時，科技光影搭配音樂，也將讓新竹市古蹟再次成為焦點。

市府表示，歡迎大家來到新竹市，雖然台灣燈會這盞燈熄了，但光臨藝術節會繼續點亮新竹與台灣，希望「光來了，黑暗就散去」，大家也能盡早度過疫情、恢復正常生活。這一次的光臨藝術節利用科技光影、藝術音樂，呈現藝術感、未來感與科技感的作品，結合城區內的古蹟，包括新竹火車站、新竹州廳、新竹市立美術館、北大教堂、第一信用合作社、公賣局新竹支局、影像博物館等，讓大家重見古蹟之美。

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▲公賣局新竹支局。



市府說明，藝術節都是透過光雕投影「讓古蹟說故事」，其中，百年古蹟「新竹火車站」由日本藝術團隊Naked設計，透過「藝術光雕」與「姊妹車站」日本東京車站光影重疊，兩座古蹟隔海呼應，讓民眾彷彿同時置身日本、台灣兩地的奇幻效果。

除了新竹第一地標「新竹火車站」之外，位於東門街、民族路口的市定古蹟「公賣局新竹支局」也將以投影的方式，帶民眾穿越時空，還原歷史上的建築樣貌，用打燈方式凸顯建築圓型拱面線條，也呈現未來科技氛圍。

而1934年的市定古蹟「新竹第一信用合作社」，為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，團隊運用光影將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。還有以仿哥德式建築著稱的「北大教堂」，以不斷變幻的花窗藝術光雕秀，呈現教堂的一段歷史，莊嚴中更揉合建物之美，也展現安定人心的力量。

▲新竹市美術館。

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