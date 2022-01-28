懶得刷牙！29歲女「牙齒掉了一大半」　就醫後崩潰：全部要拔掉

▲29歲女的檢查影像。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

掉牙在大眾的印象中，是老年人才會碰上的問題，但大陸武漢29歲的曉曉（化名），整口牙卻掉了一大半，就醫後被告知僅剩的十幾顆牙也保不住，只能全部拔掉，令她超級崩潰，「我才不到30歲啊，這樣的打擊太大了！」

據《極目新聞》報導，曉曉從19歲開始，刷牙就經常會出血，由於不痛不癢，所以並未在意，愛吃宵夜的她，吃完後又懶得刷牙，還會經常熬夜。

之後，曉曉發現一些牙齒慢慢開始鬆動脫落，她開始覺得有些不對勁，但聽周圍的朋友說，牙周炎不能治療，於是一直拖著沒去醫院就診，直到牙齒越掉越多，她近日才到武漢大學口腔醫院牙周科門診就醫。

▲牙周科科室主任曹正國。（圖／極目新聞）

牙周科科室主任曹正國受訪時表示，對曉曉的病症印象深刻，「整口牙幾乎掉了一半，只剩下十幾顆，僅剩的這些牙齒經過評估也是三級鬆動，不能保留，只能全部拔掉。」

經詳細檢查，曹正國主任診斷曉曉患上廣泛性侵襲性牙周炎。他判斷，造成曉曉年紀輕輕就掉了這麼多牙的主要原因，在於口腔衛生差；食物殘渣留在牙齒上，時間久了就會形成牙菌斑，而牙菌斑不斷堆積發生鈣化，就形成了牙結石，牙菌斑、牙結石等局部刺激最終導致牙周組織的發炎、萎縮及破壞。

曹正國主任提醒民眾，預防牙周病最重要的，是每個人要養成良好的口腔衛生習慣，好好刷牙、正確刷牙，每天至少刷牙2次，每次2至3分鐘；正確使用口腔保健的護理產品，譬如牙線、牙縫刷等；定期去專門的口腔診療機構進行潔牙（洗牙），潔牙是預防牙周疾病非常有效的措施。