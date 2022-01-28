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台北市房仲傳播鏈燒進校園　敦化國小一班師生下午採檢

▲▼ 敦化國小大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北市衛生局下午將對敦化國小一班師生採檢 。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，北市松山區一名老師確診，匡列共147人居家隔離，因其中多名學生及1名家長昨晚確診，市府今（28日）將派採檢車進駐校園擴大採檢，北市教育表示，不能透露校名，但因為20日起開始放寒假，評估影響不大，故僅對同班的同學進行篩檢，而稍早位於松山區的敦化國小也證實，今天下午將有衛生局前往校內採檢。

台北市房仲一家3口群聚案，在松山區一名老師確診後，匡列幼兒園及補習班共147人居家隔離，稍早媒體報導，其中3、4名學生及1名家長昨天晚間確診，北市府衛生局將前往學校篩檢。

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北市教育局表示，不便透露校名，但由於20日學校是最後上課日，21日開始放寒假，教育局也要求，除了辦理運動選手、技職選手、建教合作學生及表演藝術比賽選手寒假訓練，其餘學生不可到校，加上確診者距離21日已經有段時間，評估風險不高，但基於保險起見，仍會進行採檢，但僅要求確診者的同班同學與老師今天下午到校採檢。

《ETtoday新聞雲》稍早致電松山區敦化國小，校方也坦承，下午將有衛生局的人員到校內進行篩檢，但是篩檢對象是由衛生局通知，有多少學生要被篩檢，要問衛生局。

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