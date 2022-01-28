轟公督盟綠營側翼　國民黨團宣布抵制：即起不再提供任何資料

今天是立法院臨時會最後一天，院會上午繼續審議今年度中央政府總預算案，上演表決大戰。不過，在表決前卻發生小插曲，國民黨立委賴士葆發言時狂酸民進黨立法院黨團總召柯建銘「立法院的威權」，而柯也不甘示弱回嗆國民黨「EQ（情商）和IQ（智商）退化」、為了鷹派而鷹派，引發國民黨立委不滿群起包圍發言台，立法院長游錫堃只好緩頰安撫說：「好啦，讓會議能夠順利進行，順利的話我們中午就能夠結束。」