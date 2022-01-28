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轟公督盟綠營側翼　國民黨團宣布抵制：即起不再提供任何資料

▲▼國民黨團全體委員召開「立場不公 評鑑偏頗 混淆視聽 公督盟列為待觀察名單」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團全體委員召開「立場不公 評鑑偏頗 混淆視聽 公督盟列為待觀察名單」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨團總召費鴻泰28日率全體黨籍立委召開記者會，宣布經昨日黨團大會一致決定，將公督盟列為待觀察名單，「即刻起，黨團39立委不再提供任何資料給公督盟，受他們指指點點。」

費鴻泰批評，公督盟立場偏頗、不公正，例如去年12月21日，民進黨團突襲將總預算從委員會抽離逕付二讀，引發輿論一片譁然，但公督盟永遠在監督國民黨，不管國民黨執政還是在野，永遠都只監督國民黨。

費鴻泰指出，最近公督盟召開記者會，呼籲直轄市、縣市議員的財產申報資料公開上網，卻指責國民黨團沒去記者會，經黨團查證，事前根本沒收到採訪通知，質疑公督盟根本「有顏色」。

「公督盟美其名是公民監督聯盟，卻是不折不扣的綠營側翼、附隨組織！」立委陳玉珍痛批，日前華視總經理踐踏國會尊嚴，威脅國民黨團，公督盟執行長竟還陪同召開記者會，為華視總經理背書，甚至在記者會中指鹿為馬，稱國民黨不重視台語台，只刪台語台預算，意圖挑起族群對立，這種扣帽子的行為顯示公督盟已失去公正立場。

陳玉珍表示，經黨團大會決議，從本會期開始，所有國民黨團成員一律不提供資料給公督盟。

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