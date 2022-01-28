南投春節疏運今上路　名間交流道初三至初五每天封12小時

▲南投地區春節疏運計畫出爐，縣府籲民眾多加利用（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

春節期間民眾返鄉探親、踏青旅遊，車流量大，公路總局特別規劃疏運計畫，針對南投地區國道和替代道路，省道、熱門景點易車多壅塞時段路段提出因應；其中國道三號名間交流道將比照往年，初三至初五3天每天早上7時起封閉12小時，清境和日月潭地區建議一日遊和住宿遊客依上下午時段分流等，維持交通和遊憩品質。

公路總局於21日上午召開111年南投地區春節疏運記者會，由第二區養護工程處副處長傅立祥、台中區監理所所長魏武盛主持，南投監理站站長黃永松及第二區養護工程處南投、埔里、信義、員林等4工務段段長也列席報告，根據春節假期特性及交通趨勢，提出自28日至2月7日實施共11天的疏運計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傅立祥表示，28日全日至31日（除夕）上午開始出現返鄉長程旅次、國道易壅塞，台63線及台14線可作替代道路；2月1日（初一）至4日（初四）預估車潮出現在「日月潭及信義鄉草坪頭的台21線」、「清境地區的台14甲線」及「紫南宮及名間鄉親子生態園區的台3線、台3丙線」；2月5日（初五）至6日（初六）多為返回工作地的長程旅次，台63線及台14線為替代道路。

公路總局提醒高速公路局春節國道交通管制措施：於2月3日（初三）至5日（初五）每天上午7時至下午7時，國道3號「名間雙向入口匝道封閉」，請用路人改由台3線南下、右轉銜接「國3竹山交流道」，或台3線北上、右轉福岡路、銜接「國3南投交流道」匯入國道。

傅立祥指出，南投省道易壅塞監控路段為「日月潭周邊台21線60k至62k九龍口至水社路段」、「台14甲線7k至9k清境農場路段」、「台14線53K+890（愛蘭橋）至台21線47K+850」、「台21線108K（愛玉橋）至110K（草坪頭）路段」、「台3線及台3丙線竹山紫南宮路段及名間鄉親子生態園區」等，將協調警察機關機動性加派警力駐點，並依車流動態手動調整號誌時制，透過警廣及可變資訊系統(CMS)宣導最新路況及停車資訊，加強取締違規車輛。

熱門景點部分，公路總局建議避開塞車時段，如清境農場可於上午9時前到達，當天入住旅宿者可於下午3時後進入，日月潭風景區可於上午10時前到達，當天入住旅宿者可於下午4時後進入；台14線愛蘭橋南端路口（往日月潭方向）至台21線南村路口約200公尺外側車道，以交通錐區分往日月潭專用道，沿線並設置大型導引指示牌，提醒「往日月潭行駛外車道」，及台14線與台21線交接號誌路口掛設「往日月潭免停紅燈」指示牌。

另信義鄉草坪頭正值櫻花季，台21線愛玉橋（108K）至草坪頭（110K）路段，預估29日至2月6日（初六）上午10時至下午3時將車多壅塞，周遭路段將進行交管、沿線CMS播放替代路線資訊，並鼓勵搭乘接駁車；名間鄉親子生態園區旁路段（台3線219K+100）預估自29日至2月6日下午2時至6時車多壅塞，請民眾遵循由南投縣農產運銷股份有限公司門口進入收費停車場，並將封閉停車場北向出口。

竹山紫南宮方面，預估周邊台3線/台3丙線路段於2月1日（初一）至5日（初五）上午8時至下午6時車多壅塞，建議民眾依替代道路指示標誌，由台3線（224k+800）與消防訓練中心聯絡道路口進入紫南宮停車場。

魏武盛表示，南投地區自28日至2月6日規劃多項春節優惠措施，包括國道客運票價優惠、台灣好行半價優惠、公共運輸轉乘優惠等，另前往日月潭、溪頭熱門景點可搭配相關旅遊套票使用；為免受塞車之苦與開車勞頓，歡迎民眾多利用大眾運輸工具，詳情可至「台灣好行旅遊服務網站http://www.taiwantrip.com.tw/tickets/1-好行套票」或「南投客運網站http://www.ntbus.com.tw」網頁查詢。

而春節期間以防疫與疏運並重，黃永松也籲請民眾在返鄉或出遊搭乘公共運輸時全程佩戴口罩、落實實聯制並與他人保持安全社交距離，各客運業者也須遵照防疫規範確實執行各項防疫措施，強化清消工作；詳細資訊可利用智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP、可變資訊標誌、路況廣播等用路人多元交通資訊管道查詢，或撥打公路總局用路人服務中心專線（0800-231035）。