賴清德、賀錦麗首度同框　綠營：打臉親藍名嘴唱衰醜態

▲賴清德（右）與賀錦麗（左二）互動。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德參加宏都拉斯新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，但有學者事前投書媒體稱，因為賴清德施打高端疫苗，將導致錯過與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）面對面互動的機會。對此，一名綠營資深幕僚直指，實際上賴清德不僅與賀錦麗在典禮中碰面互動，也與10幾位美國政要視訊，這些事實直接打臉某些親藍學者和名嘴，凸顯其見不得台灣好、無知只會唱衰的醜態。

實際上，在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排，賀錦麗事後接受媒體訪問時說，她與賴清德談到雙方在中美洲共同利益與移民問題。這也是我國和美國副元首首度在國際場合自然互動。

對此，綠營資深幕僚表示，賴清德以總統蔡英文特使身分，出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職大典，國內就有親藍學者與名嘴唱衰賴副總統出訪行程，不但酸言酸語諷賴清德過境美國如關禁閉、訪宏國恐會嚇跑貴賓，甚至拿賴清德因打高端疫苗，以及份量不夠、不重要等荒謬言論，來說嘴預測賴副總統無法與美國副總統見面互動。

該幕僚直指，然而事實上，此次出訪過境美國，賴副總統與10幾位美國政要視訊會面，交流討論台美關係，當他抵達宏國後，在駐宏大使館安排下，與宏國兩位新任副總統晚宴，也與卡絲楚總統會面，今天，賴副總統和美國副總統賀錦麗兩人，在卡蕬楚總統就職典禮上碰面互動。

該幕僚稱，這些事實不但狠狠打臉國內某些親藍學者跟名嘴，更凸顯出這些人見不得台灣在國際外交上有好表現的酸葡萄心態，以及無知只會唱衰的醜態。