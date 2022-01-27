烏俄邊境一觸即發　外媒曝俄羅斯「最怕1狠招」

▲外媒分析，美方與盟國正在討論一項能有效嚇阻俄羅斯的制裁方案。圖為美國總統拜登與俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯10萬大軍集結，步步進逼烏克蘭邊境，美國與其盟友多次警告，若俄軍入侵則將實施強烈制裁措施。外媒揭露，其中有一項制裁，是足以讓莫斯科感到害怕的殺手鐧：將俄羅斯逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。報導稱，這形同將俄國從全球銀行系統中剔除。

根據美國CNN報導，為嚇阻俄國總統普丁入侵烏克蘭，美國國會議員近幾周提出一個「核彈級」的極端選項，將俄羅斯逐出SWIFT。然而，一旦被摒除於這個連結全球數以千計金融機構的高度安全組織，俄國幾乎不可能將資金匯進或匯出，對俄國企業與其境外買家都是突來的一大衝擊，尤其是對石油與天然氣的出口方面影響甚鉅，因為這兩項能源在市場上是以美元計價。

▲烏俄邊境情勢數月以來不見緩解。圖為烏克蘭武裝部隊的一名軍人在與親俄分離主義分子隔離線附近的戰地行走。（圖／路透）

不過，這是一把雙面刃。俄羅斯資深議員、上議院副議長朱拉里夫（Nikolai Zhuravlev）25日就表示，如果突然被逐出SWIFT，俄國就無法再接受外國貨幣，但同時，買方也收不到俄羅斯的產品，包含石油、天然氣、金屬與其他重要零件，而首當其衝的就是歐洲國家。

事實上，伊朗在2012年就曾因核計畫遭受歐盟制裁，SWIFT當時切斷了所有與伊朗銀行的業務，導致伊朗損失了近半的石油出口收入與30％的對外貿易額。朱拉里夫表示， SWIFT是歐洲企業，是一個由許多國家組成的協會。要剔除某國，需要由所有參與國共同裁奪，絕不可能只由美國和英國來決定。朱拉里夫不認為那些與俄羅斯貿易占比較高的國家會支持這個選項。

報導稱，目前還不清楚西方陣營中有多少國家支持將俄羅斯踢出SWIFT。芬蘭國際事務研究所訪問學者夏吉納（Maria Shagina）表示，若制裁成真，將導致俄國終止一切國際交易，引發貨幣波動與大規摸資金外流，然而，美國和德國將是SWIFT體系中損失最嚴重的國家，因為這兩國的銀行與俄國銀行的往來最為頻繁。

●何謂SWIFT？

SWIFT於1973年依據比利時法律成立於比利時，事業體須遵守歐盟規範，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯金融、經濟學家阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT最初成立目的是為取代電傳（telex），現已逾1.1萬家金融機構用SWIFT發送安全訊息與支付指令，由於尚無其他全球公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融不可或缺的管道。