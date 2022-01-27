北車還有疫苗名額！北市緊急追加400劑BNT　全因指揮中心一通電話

▲台北市副市長蔡炳坤視察北車疫苗接種站。（圖／台北市聯合醫院提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北車站疫苗接種站於1月24日至27日進行接種服務，27日下午1時從原本的2400劑BNT，追加200劑，共至2600劑疫苗隨到隨打，並於下午1時40分發放號碼牌完畢；但台北市副市長蔡炳坤表示，因為接到指揮中心發言人莊人祥電話，得知中央還可提供疫苗，因此台北車站於即刻起再追加400劑，讓今日一共有3000劑量能。

蔡炳坤27日下午視察台北車站疫苗接種站，他表示，隨到隨打的人數比較難預測，今天想接種的民眾比以往還多，所以上午11時40分發放號碼牌，到了下午1時40分左右發放2600張完畢。

蔡炳坤指出，由於後來接到莊人祥的電話，對方詢問北車能否適度增加量能，儘管他提出疫苗吃緊問題，但莊人祥說「需要的話，我們會來提供。」所以決定再開放400名額，讓今天接種量能可達3000劑，並於即刻起發放第2601張號碼牌。

針對有民眾不知道加開，造成下午2時左右抵達現場，卻只能失望回家？蔡炳坤說，隨到隨打本來就比較難估計，還是呼籲民眾採取預約方式，比較可以按照時間、地點接種，也較沒有排隊問題；今天整個北車的秩序、動線都非常良好，感謝聯合醫院仁愛院區做出人潮因應，目前已沒有群聚問題。

至於即刻起加開400劑疫苗，可能讓服務到何時？台北市聯合醫院回應，應該可以服務到晚上9時、10時左右。