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紫南宮取消初一發送錢母　小年夜、初四至初六可現場捐血換取

▲民眾自小年夜起可赴竹山紫南宮捐血換取虎年紀念錢母。（圖／記者高堂堯攝）

▲民眾自小年夜起可赴竹山紫南宮捐血換取虎年紀念錢母。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠病毒變異株Omicron疫情於國內延燒，竹山紫南宮被迫取消大年初一發贈錢母的年度重頭戲，讓廣大信眾好生失望；不過長期和台中捐血中心合作的廟方指出，民眾還是能透過捐血獲得金或銀色錢母，春節期間自小年夜（30日）開始，除了除夕至初三外，直到初六（2月6日）都有行動捐血車到紫南宮設點，民眾可把握機會挽袖捐熱血、換錢母。

紫南宮主委莊秋安表示，只要信眾來捐血就可獲贈錢母，捐一袋250CC可獲銀錢母一枚，若身體狀況可以捐2袋共500CC，就加贈一枚金錢母；莊秋安笑稱，很多年輕人為了獲得一對錢母，都是捐2袋，「但不要勉強，有些捐到一半被救護車載走的也有。」呼籲身體許可才捐，年紀較大或身體狀況不許可的切勿逞強。

▲▼竹山紫南宮為防疫考量取消大年初一贈送錢母活動，但捐血仍可取得錢母。（圖／翻攝「紫南宮」臉書粉專）

▲▼竹山紫南宮為防疫考量取消大年初一贈送錢母活動，但捐血仍可取得錢母。（圖／翻攝「紫南宮」、「台中捐血中心」臉書粉專）

▲行動捐血車自小年夜起進駐竹山紫南宮。（圖／翻攝「台中捐血中心」臉書粉專）

台中捐血中心則強調，在紫南宮捐血送錢母的活動整年度都有，新年期間人潮會特別多，請民眾自行酙酌行程，無須趕在年初就來，以免得排隊苦候，又沒有完成捐血，反而壞了走春遊興。

捐血中心表示，每天活動時間自早上9時30分至下午3時，結束時間將視人潮狀況調整，地點為紫南宮「七星級廁所」下方的水濂廣場；民眾捐血須戴口罩，施打過各廠牌新冠肺炎疫苗，或高血壓、糖尿病吃藥控制得宜並血壓正常者都可以捐血，相關注意事項可用手機搜尋LINE「愛捐血」官方帳號、用關鍵字直接查詢。

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