花蓮垃圾車失火！餘燼未滅續升温　車斗燒毀險釀災

▲▼清運人員搶救火勢，將後車斗廢棄物卸載於路邊。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮吉安鄉發生一起車輛火災，消防局接獲民眾報案稱停於路邊之垃圾車後車斗冒出黑煙，消防局獲報後立即派遣臨近消防分隊到場進行搶救，搶救人員到達時為車斗內廢棄物起火燃燒，造成後車斗受火燒損，本案幸無人員傷亡。





經火調人員現場勘查發現，起火燒損物為垃圾車後車斗裝載之廢棄物，搶救火勢時清運人員已將後車斗廢棄物卸載於路邊，燒損物中除一般垃圾外也有大量傢俱、床墊及棉被等物，不排除係因載運物中含有未完全降溫丟棄之爐渣餘燼，於垃圾車後車斗內蓄熱升溫，進而引燃周遭堆置之易燃物品，引起火災。



歲末年終，家戶清掃環境除舊佈新，不免有垃圾清運需求，然廢棄物中若含有未完全熄滅之火種或是禁水性物質，則可能造成蓄熱或產生化學反應致使起火之情形。

▲廢棄物起火燃燒，造成後車斗燒損。

近年來發生過不少類似火災案例，有鑑於此，廢棄物清理法中亦明訂嚴禁拋置熱灰燼、危險化學物品或爆炸性物品於廢棄物貯存設備（垃圾車）。

消防局局長林文瑞呼籲，民眾清掃環境打包垃圾時，務必注意菸蒂、爐渣等餘燼是否確實熄滅且降溫，並勿將禁水性物質等化學物品置於待清運之廢棄物中，以免造成清運時之危險，維護他人及自身之生命財產安全。

