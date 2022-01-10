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紐約19層樓公寓惡火狂燒！　至少19死63傷

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約布朗克斯區（Bronx）9日上午發生火災，已知造成19人死亡，其中有9名孩童，另外至少釀成63人受傷，大部分為吸入性嗆傷，其中32人傷重恐危及性命。紐約市府內部未經授權對外透露情況的官員表示，這起火災是紐約史上最嚴重的火災之一。

▲▼紐約公寓惡火狂燒　「9孩童喪命」共釀19死！63人傷重送醫。（圖／翻攝推特）

▲火勢嚴重，一度逼退消防員。（圖／翻攝推特）

布朗克斯區是紐約市5個行政區中最北的一區，該棟位於東181街的雙拼公寓在周日上午11點失火，火勢由2、3樓起火點一路向上猛竄。消防隊接獲通報後3分鐘內趕到現場，但迅速延燒的火勢已經布滿19層樓高的公寓。

現場消防指揮官丹尼爾（Daniel A. Nigro）指出，公寓內的火勢發展以及濃煙情況是前索未見的，當消防隊員衝進火場後，在每一層樓都發現大量的受害者，幾乎全為嚴重吸入性嗆傷，救出後已經緊急進行心肺呼吸的搶救。

▼消防員趕到現場時，火勢已經嚴重擴散。（圖／路透）

▲▼紐約公寓惡火狂燒　「9孩童喪命」共釀19死！63人傷重送醫。（圖／路透）

▲▼紐約公寓惡火狂燒　「9孩童喪命」共釀19死！63人傷重送醫。（圖／路透）

今年初甫上任的紐約市長亞當斯（Eric Adams）當天下午在新聞記者會上表示，「傷亡數字很恐怖」，「這會是我們當代見證的最嚴重的火災之一」。這場火災短時間內奪去19人的性命，其中兒童死亡比例更將近一半，另外還造成63人受傷，其中32人重傷有生命危險，已分別被送往布朗克斯區內的5家醫院治療。

▼19名死者中，9人為兒童。（圖／路透）

▲▼紐約公寓惡火狂燒　「9孩童喪命」共釀19死！63人傷重送醫。（圖／路透）

▲▼紐約公寓惡火狂燒　「9孩童喪命」共釀19死！63人傷重送醫。（圖／路透）

此次約出動200名消防員救災，撲滅火勢後正進行起火原因的調查。指揮官丹尼爾指出此次火災之所以迅速擴大釀成嚴重傷亡，主因是公寓起火點的樓層大門敞開，助長火勢並讓濃煙快速蔓延至其他樓層，「我們已經多次呼籲，『把門關好，把門關好』」，如此才能把火場範圍控制在小部分空間內。

丹尼爾所指的正是許多火場會發生的恐怖情況，「煙囪效應」通常發生在人們急於逃生或想讓現場降溫、呼吸更多新鮮空氣，開門後導致大量氧氣灌入，讓火勢變得更大，若每層樓的逃生門全開啟，濃煙和火勢會在短時間內向上竄升，釀成嚴重傷亡。

該棟建築確切位置位於東181街靠近泰豹大道（Tiebout Avenue），於1972年落成，此次發生的嚴重火災讓當地居民想起上世紀的惡夢。官方表示同樣在布朗克斯區，1990年「尋歡地夜店」（Happy Land nightclub）發生嚴重火災，最終造成87人死亡，釀成近百人死亡的主因，是這間違章營業的夜店現場沒有設置任何滅火器，幾個逃生出口也被捲簾式百葉窗遮蔽造成逃生阻礙，而起火原因竟然是因為感情糾紛，岡薩雷斯（Julio Gonzalez）因被女友踢出夜店，拿一美元買了一桶汽油，倒在夜店唯一的出入口，然後點火。

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