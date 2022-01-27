已婚女拒愛遭報復！她被3男輪流性侵　剃頭塗臉遊街示眾

कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाक़े में मुँह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। pic.twitter.com/4ExXufDaO3 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 27, 2022

記者葉睿涵／編譯

印度德里一名男子追求已婚女不果後，於去年11月在家中自殺。男子的家屬認為，已婚女應該為兒子的死負責，於是找來數名有前科的犯人輪流侵犯這名女孩，再將她的頭髮剃光、臉被塗黑，衣衫不整地遊街示眾。

據NDTV電視台報導，德里婦女委員會主席馬麗瓦爾（Swati Maliwal）在推特曝光了事發影片，只見受害人的頭髮被剃得亂七八糟、臉被塗黑後，被一名婦女拖上街頭遊街。受害人的脖子被掛上一串拖鞋，衣衫不整，而拖著她的婦女則不斷對她破口大罵，還有一名站在受害人身後的婦女也多次揮掌狠敲她的頭部。

▲印度一名女孩被性侵後，慘被遊街示眾。（圖／翻攝自推特／Swati Maliwal）

儘管當時小巷裡擠滿了前來圍觀的群眾，卻無一人伸出援手幫助這名可憐的女孩。他們除了配合施暴婦女發出歡呼聲外，有的還拿出手機錄影、拍手叫好。馬麗瓦爾表示，受害人是已婚、育有1子的母親；在她多次拒絕村里一名男子的追求後，男子於去年11月在家中自殺，受害人因此被男方家屬報復。

據悉，受害人在被遊街示眾前，男方家屬曾派來數名有前科的犯人，輪流對她施暴侵犯。德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）知道此事後當場氣炸，下令內政部徹查。他在推特指出，參與這起案件的人都是「可恥而無法無天」的罪犯，「德里人不會容忍這種重大罪行」。報導稱，警方目前已逮捕4名施暴嫌犯。

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