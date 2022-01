恐怖！公路草叢驚見24隻猴子集體死亡　疑遭下毒後棄屍

▲公路旁草叢出現24隻猴子屍體。(圖/翻攝自推特/@JayakumarMadala)

實習記者林郁婷/綜合報導

印度南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)發生猴子集體死亡事件。一名民眾經過現場時,看到草叢裡躺著至少24隻猴子的屍體,於是將畫面拍照上傳至推特,引發民眾和警方關注,目前正在調查中。

根據《印度快報》報導,網友馬達拉(Jayakumar Madala)在社群平台「推特」發文表示,他在當地蒂魯奇區(Tiruchy)的內登古爾村(Nedungur),發現路邊草叢出現至少24隻猴子屍體,其中有6隻母猴。馬達拉經過現場,將目擊到的畫面拍下,在推特上引起網友討論。

當地森林負責人表示,雖然附近的森林保護區裡有猴子,但這些死去的應該不是來自同個地方,「牠們身上沒有任何明顯的傷痕,因此中毒的可能性很大,我們正在考慮所有可能性」,已將屍體送去檢驗。

據了解,當地農民為了防止農作物被破壞,會下毒殺害孔雀、野豬和猴子等野生動物。

At least 24 monkey's were found dead under mysterious circumstances at Nedungur village near Tiruchy on the Chennai bypass road. Investigation underway to ascertain cause of death. @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/QPFJNzoPFF