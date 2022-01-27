恐怖！公路草叢驚見24隻猴子集體死亡　疑遭下毒後棄屍

▲公路旁草叢出現24隻猴子屍體。（圖／翻攝自推特／@JayakumarMadala）

實習記者林郁婷／綜合報導

印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）發生猴子集體死亡事件。一名民眾經過現場時，看到草叢裡躺著至少24隻猴子的屍體，於是將畫面拍照上傳至推特，引發民眾和警方關注，目前正在調查中。

根據《印度快報》報導，網友馬達拉（Jayakumar Madala）在社群平台「推特」發文表示，他在當地蒂魯奇區（Tiruchy）的內登古爾村（Nedungur），發現路邊草叢出現至少24隻猴子屍體，其中有6隻母猴。馬達拉經過現場，將目擊到的畫面拍下，在推特上引起網友討論。

當地森林負責人表示，雖然附近的森林保護區裡有猴子，但這些死去的應該不是來自同個地方，「牠們身上沒有任何明顯的傷痕，因此中毒的可能性很大，我們正在考慮所有可能性」，已將屍體送去檢驗。

據了解，當地農民為了防止農作物被破壞，會下毒殺害孔雀、野豬和猴子等野生動物。