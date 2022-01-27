老公失聯12天搞二婚　四寶媽作家過勞流產，一年後得知真相心碎

▲老公失聯12天，印尼女作家心碎流產。（圖／取自Instagram@ecaprasetya）

實習記者廖翊慈／綜合報導

印尼一位女作家「Mommy ASF」（原名Eca Prasetya），日前發布她的暢銷書《Layangan Putus》確定拍成電影，而原著內容竟是她前夫12天失聯的真實故事，心酸的心路歷程令大眾為之動容。

綜合外媒， Eca表示，2018年的年初，丈夫突然拿著護照就獨自離開了，她曾詢問丈夫為何突然離開，丈夫僅僅是告訴她要去出差幾天，「我一直認為我是一個幸福的女人，有安穩的工作，4個可愛的孩子，還有一直愛護著我的老公，所以我盡量不去想他到底去哪了在幹嘛，我只能沒日沒夜地工作，好忘記這個煩心的事。」

▲Eca沒日沒夜地工作，才能忘卻老公的事。（圖／取自Instagram@ecaprasetya）

過了12天後，她的丈夫若無其事地回來了，任何解釋及道歉都沒有，而因為過於操勞，Eca當時懷的第5個孩子，便不幸流產了。2019的某天，時隔失聯事件的一年後， Eca在丈夫的手機裡發現那12日的秘密，丈夫和一名女子跑去土耳其結婚，而且地點「卡帕多奇亞」（Cappadocia）是她畢生夢寐以求想去的地方，心碎的Eca帶著4個孩子和丈夫離婚，結束這段曾經讓她非常幸福的婚姻。

報導引述，Eca不後悔離婚，「我只對那本該出生的第5個孩子感到遺憾與抱歉，我會竭盡所能地給予4個孩子所有的愛，至少讓他們不會因為缺乏父愛而感到悲傷」，而她也大方承認《Layangan Putus》就是描述自己如何走過婚姻背叛低潮，又如何爬起拾獲幸福的心路歷程。