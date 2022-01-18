印尼公布新首都名稱　命名「努山塔拉」！目標2024啟動遷都

▲ 印尼將於2024年展開遷都。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼首都雅加達人口過剩，更面臨地層下陷等危機，預計2024年遷都至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）。政府17日首度公開新首都名稱，將命名為「努山塔拉」（Nusantara），在印尼語中有「群島」之義。

印尼國家發展規劃部部長莫諾阿爾法（Suharso Monoarfa）17日在新首都建設特別委員會會議中宣布，位於東加里曼丹省（East Kalimantan）的新首都將被命名為努山塔拉，印尼語中意指「群島」，14日已經總統佐科威（Joko Widodo）親自核准。

莫諾阿爾法進一步說明，努山塔拉一詞廣為人知，在國際上已代表著印尼，簡單明瞭地描述印尼群島。但也有部分委員會成員認為，努山塔拉原先被用來指整個國家，以此命名首都可能令人混淆，因此建議將新首都稱為「努山塔拉特別行政區」。

佐科威2019年宣布，首都將遷至東加里曼丹省，被指是為拯救擁擠且逐漸下沉的雅加達，以及促進加里曼丹、印尼東部發展的必要之舉，因為該國大部分經濟活動都集中在目前首都所在的爪哇島。

這項耗資466兆印尼盾（約320億美元）的遷都計畫原定2020年進行，未料新冠疫情攪局。待國會本月通過相關法律草案，建設工程很快就能展開，目標2024年開始搬遷。目前尚不清楚新都將是省還是市，不過17日會議中敲定，層級應與省同等。

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