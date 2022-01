印尼男大生「自拍照NFT」大賺2700萬！　短短4天爽財富自由

▲印尼男大生將自拍照上傳到 NFT交易平台結果竟大賺2700萬。(圖/翻攝自OpenSea)



記者張方瑀/綜合報導

新型態數位資產NFT(非同質化代幣)風靡全球,天王周杰倫旗下潮牌「PHANTACi」也推出首個NFT「Phanta Bear」,開賣後賺進台幣2.8億元。印尼也有一名男大生將自己的自拍照上傳到交易平台販售,沒想到竟讓他大賺超過台幣2700萬元。

It's been 3 days and left 331 NFT

sold out now because for the next few years I won't be listing



You can do anything like flipping or whatever but please don't abuse my photos or my parents will very disappointed to me



I believe in you guys so please take care of my photos. pic.twitter.com/oyGGR2Aben