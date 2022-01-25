黑幫鬥毆大鬧　印尼夜店起火「整間燒毀」！至少19人喪命

▲ 夜店發生大火，一樓全被燒毀。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西巴布亞省發生幫派暴力事件，二派黑幫人馬在一家夜店爆發衝突，過程中引發大火，導致至少19人喪命，多數葬身火海，其中1人被刺身亡。

根據《法新社》，這起事件發生於西巴布亞省（West Papua）濱海城市梭隆（Sorong），當地警察局長塞蒂亞萬（Ary Nyoto Setiawan）聲明證實，二個幫派22日結怨，24日晚間再度爆發衝突，一家名為Double O的夜店起火，造成18人死亡，其中17人因大火喪生。但據當地媒體報導，這起事件共計已造成19人身亡。

塞蒂亞萬說明，夜店一樓全被燒毀，雖然盡可能疏散所有人員，但消防人員25日上午撲滅火勢後，仍在二樓發現17具遺體，皆已送往醫院，現正調查火災原因。

當地媒體公開的畫面可見，火災發生時，夜店一樓竄出熊熊大火，而火勢撲滅後，夜店招牌、門外的石獅都被燻黑，一旁一輛汽車也被燒毀翻覆。

(The Independent):#Police: #Fire, clash at nightclub kill 19 people in Indonesia : Officials say a nightclub in Indonesia’s West Papua province burned after two groups clashed inside the building and 19 people were killed .. #TrendsSpy https://t.co/OA7weWMLsg pic.twitter.com/X1Zj8v2nbQ — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) January 25, 2022

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