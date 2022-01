黑幫鬥毆大鬧　印尼夜店起火「整間燒毀」！至少19人喪命

▲ 夜店發生大火,一樓全被燒毀。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印尼西巴布亞省發生幫派暴力事件,二派黑幫人馬在一家夜店爆發衝突,過程中引發大火,導致至少19人喪命,多數葬身火海,其中1人被刺身亡。

根據《法新社》,這起事件發生於西巴布亞省(West Papua)濱海城市梭隆(Sorong),當地警察局長塞蒂亞萬(Ary Nyoto Setiawan)聲明證實,二個幫派22日結怨,24日晚間再度爆發衝突,一家名為Double O的夜店起火,造成18人死亡,其中17人因大火喪生。但據當地媒體報導,這起事件共計已造成19人身亡。

塞蒂亞萬說明,夜店一樓全被燒毀,雖然盡可能疏散所有人員,但消防人員25日上午撲滅火勢後,仍在二樓發現17具遺體,皆已送往醫院,現正調查火災原因。

當地媒體公開的畫面可見,火災發生時,夜店一樓竄出熊熊大火,而火勢撲滅後,夜店招牌、門外的石獅都被燻黑,一旁一輛汽車也被燒毀翻覆。

