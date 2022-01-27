德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

▲俄羅斯和烏克蘭26日巴黎對烏東達成停火協議，約定2週後在柏林再度會談。圖為俄羅斯軍隊。（圖／翻攝自臉書／Минобороны России）

文／中央社

俄羅斯和烏克蘭特使今天在巴黎會談期間，對烏東達成了不甚牢靠的停火協議，且在俄羅斯可能準備入侵的背景之下，各方仍同意繼續舉行討論。

法新社報導，俄羅斯在俄烏邊界附近集結軍力，外界擔心莫斯科當局打算介入這個親歐派鄰國，阻止北大西洋公約組織（NATO）在東歐擴張。

法國外交人員表示，法國和德國居中斡旋的這場8小時會談已傳達出「好的信號」；德國政府消息人士隨後證實，下一輪談判將於2月第2週在柏林舉行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）幕僚在匿名情況下強調，這場會談事關化解分離主義者2014年以來在烏東戰亂情形，而非俄國入侵威脅。

此人表示，「但問題是俄羅斯人是否想發出融冰的訊號」，還說這場「艱困」的會談最終還是產生了正面的結果。

他說：「目前的情況下，我們收到了很好的訊號。」

這是烏克蘭和俄羅斯自2019年以來，首度同意與法國和德國針對烏國軍隊和分離主義者間在烏東持續的衝突簽署聯合聲明。

俄、烏、法、德2014年成立「諾曼第模式」會談，試圖調停烏克蘭東部的衝突。

匿名法國幕僚指出：「2019年12月以來，無論會談變得多艱難，4國都能在幾個關鍵點上達成共識。」

這份聯合聲明承諾俄烏雙方「無條件遵守停戰」，還說各方將於2週後在柏林再度會談。

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