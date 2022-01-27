北約考慮向東歐增援！德贈5千頭盔挨轟　烏克蘭傻眼：下次送枕頭？

▲烏俄緊張局勢升級，美國除了增派美軍到東歐支援外，也在請求北約盟國一同增援。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯的衝突一觸即發，美國在下令8500名美軍準備部署歐洲後，也向北約盟國發出增兵請求。據悉，目前英國與多個國家已考慮支持美國的增援計劃，但並非所有盟國都贊成相關決定。一再重申不會為烏克蘭提供武器的德國，近日宣布將送出5000頂軍用頭盔，讓基輔市長傻眼表示，這簡直就是個笑話，還諷刺德國下一次是否會提供枕頭作援助。

據《衛報》等外媒報導，隨著烏俄緊張局勢升級，美國正與北約盟國商討，各自增派約1000名士兵到東歐的北約成員國，然而並非所有盟國都支持相關決定。報導稱，目前羅馬尼亞、保加利亞及匈牙利等國正考慮接受部署，而法國則表示願意在北約的指揮下，向羅馬尼亞增兵。

▲英國國防部長華勒斯證實，政府正考慮從多個方面增加威懾。（圖／路透）

英國白廳消息人士透露，向東歐增援是英國的「選項之一」，但政府尚未做出任何決定，僅確認可能進行新的部署。英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）表示，英國目前正在思考如何在海陸空和網路空間加強威懾，但另一個關鍵點重點是要向柏林施壓，「作為歐洲最大的經濟體，我們希望德國在制裁俄羅斯的議題上發出更強烈的訊號」。

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern - Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

英國與德國在應對烏俄問題上出現明顯分歧。儘管烏克蘭首都基輔一再請求北約提供軍事裝備支持，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）強調，該國不會為烏克蘭運送任何致命性武器，瞬間將德國推上輿論的風口浪尖。德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）26日宣布，雖然政府不會為基輔提供武器，但他們將送出5000頂軍事頭盔，以作為「德國和烏克蘭站在同一邊」的訊號。

▲基輔市長克里契科痛批德國只送軍用頭盔的決定簡直是個笑話。（圖／達志影像／美聯社）

消息傳出後，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）的怒火瞬間被引爆，痛批德國的行為「簡直是個笑話」。他怒斥，「德國顯然沒有意識到烏克蘭面對的是裝備精良的俄國軍隊，他們隨時都有可能入侵烏克蘭，但德國不止不提供幫助，還阻止愛沙尼亞等國為我們提供武器，這簡直就是背叛朋友的行為，所以德國接下來要給我們什麼支持呢？提供枕頭作援助嗎？」

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