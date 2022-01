美軍核潛艦罕見停泊關島　日媒：提醒北京別輕舉妄動

▲美軍核潛艦罕見停泊關島。(圖/翻攝自twitter.com/PacificSubs)



中央社紐約25日綜合外電報導

美國海軍最強大武器之一彈道飛彈潛艦上週罕見停靠關島。「日經亞洲」(Nikkei Asia)報導,美軍核潛艦現身關島,顯示美國並未因當前烏克蘭緊張情勢升高而忘記台灣。

報導說,核動力彈道飛彈潛艦代號SSBN,常被稱為「雷鳴潛艦」(boomer),出任務期間的最高指導原則就是在水面下可接收來自白宮或國防部的指令,但是這些隱匿行蹤的潛艦絕不能發訊回覆。

因此當俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」(USS Nevada)接獲停靠在關島(Guam)的指令,艦上的官兵可能感到訝異。

本月15日,美國太平洋艦隊(U.S. Pacific Fleet)在推特發文說,內華達號已抵達關島,如此公開宣布核動力彈道飛彈潛艦的位置,可說是相當罕見。據了解,這艘潛艦配備20枚三叉戟(Trident)彈道飛彈。

這則推文被廣泛視為傳達訊息給中國,別在台灣海峽輕舉妄動,並提醒北京方面,儘管烏克蘭緊張持續升高,美國仍然關切亞太地區的情勢。

美國智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation)資深研究員沙德勒(Brent Sadler)表示:「藉由公布潛艦的名稱,這告訴我們很多訊息。」沙德勒往昔在海軍服役期間,曾經擔任內華達號的核武官。

美國「核三位一體」(Nuclear Triad)戰力由陸海空三軍構成,包括陸基洲際彈道飛彈與空軍的戰略轟炸機,還有海軍的14艘SSBN潛艦。當中內華達號與其他7艘的母港在華盛頓州的基特薩普海軍基地(Naval Base Kitsap),而在大西洋岸位於喬治亞州(Georgia)的國王灣海軍基地(Kings Bay Base)則駐有6艘。

沙德勒指出:「SSBN作戰配置的任何調整,不論是調派至遠距地區或作戰物資補給,都是攸關國家層級的利益,並且通常得向總統匯報。」這位智庫資深研究員曾擔任美國海軍作戰部長(Chief of Naval Operations, CNO)的參謀。

美國的核動力彈道飛彈潛艦停靠在美國本土及夏威夷以外的地點可說是非常罕見,沙德勒說:「從這些潛艦向來執勤的地方,就可以達成得要在中國達成的一切事情。不需要派艘潛艦去關島才能做到那些事。」

不過此舉確實傳達了訊息。他表示:「當然,若是身處北京,而且注意到了這艘潛艦來到這麼近的地方,他們可能會想:『好吧,反應時間更少了。』」

美國海軍潛艦前指揮官、新美國安全中心(Center for a New American Security)兼任資深研究員許卡特(Thomas Shugart)表示,宣布內華達號停靠關島「可說是頗不尋常,我當然注意到了」。

他說:「就我所知,5年來我們的SSBN從未停靠關島。我們偶爾會有潛艦停靠在英國蘇格蘭的法斯蘭港(Faslane)。」

許卡特指出:「這鐵定是在傳達訊息,有意或無意。這是要凸顯你可以調派那些潛艦橫越至太平洋彼岸,而中國對此還無能為力。」

近年來中國軍力各方面進步神速,但要偵測美軍的SSBN在哪裡還辦不到。許卡特說:「它們行蹤非常隱密,而且藏身在非常遼闊的海洋,即使對具備強大反潛作戰能力的海軍而言,這些潛艦也極難發現,而人民解放軍就連想要接近能夠找到它們,可能都超出他們的能力。」

美國海軍的消息來源透露,內華達號停靠關島與美日兩國上個週末展開大規模海上軍演,都是為了要向中國傳達訊息,表明儘管美國目前在東歐致力防止俄羅斯入侵烏克蘭,華府方面也不會坐視西太平洋地區出現任何意外。

