「長新冠」折磨13個月　恐怖症狀害死美名編劇！夫籲各界正視





▲費芮兒因長期受COVID-19後遺症所苦而輕生。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名電視影集《戀愛時代》（Dawson’s Creek）女編劇費芮兒（Heidi Ferrer）在2020年時染疫，13個月後她因受不了愈來愈嚴重的COVID-19後遺症，決定在家中輕生。導演兼製片丈夫古瑟（Nick Güthe）在媒體投書，呼籲所有人重視被稱為「長新冠」（long-COVID）的新冠後遺症，並呼籲及時拯救現在仍深陷痛苦的人。

古瑟月中投書《衛報》，表示在妻子費芮兒染疫13個月後，去年5月一天他回到家中，震驚發現她已經因無法忍受長新冠的痛苦而輕生，當時年僅13歲的兒子就站在家外，等待醫護人員趕來，「我絕望地想把她救回來，我當下很努力，所以他們把她送到醫院時還有辦法恢復她的心跳，但她到院時已經腦死。」

古瑟表示當時醫生告知他「抑鬱」是導致費芮兒尋死的原因，但當他反駁說妻子是死於長新冠時，醫生卻回答「什麼是長新冠」？這點暴露出儘管疫情當時已持續超過一年，但就連醫界都忽略了染疫病人篩檢陰性後，仍得面對嚴重干擾日常生活的後遺症的深遠影響。





▲費芮兒原本是活潑外向的人，被長新冠折磨到完全失去元氣。（圖／翻攝推特）

費芮兒的事件一度在歐美引起討論，同時數以百萬計的人也在默默深陷長新冠的痛苦，古瑟說在他撰寫此文的前一晚，推特傳來一封私人訊息，一名男子表示他的老婆也面臨費芮兒曾經面對的困境，「她也有新冠，而且威脅想要結束自己的生命。」他立刻打給該名男子了解情況。

古瑟表示該名男子不是唯一一個求救的人，他幾乎每天都會收到類似的訊息。費芮兒和許多有長新冠的人一樣，都深受神經性震顫和胸腔震動所苦，嚴重到夜裡難以入睡，這種情況讓病人宛如囚犯一般，受盡折磨卻只能一直醒著無法入睡，最後心智大亂導致他們沒辦法做出理性決定。

費芮兒原是一名編劇，染疫前的個性相當活潑外向，有一顆善解人意的心，據古瑟說還是一名最盡母職的女性，然而染疫後雖然「康復」，長新冠卻在此後13個月內如影隨形，讓她變成一個陰鬱絕望的人。長新冠對許多人而言難以想像，但古瑟舉了一個相當切實的例子，費芮兒對抗酒癮奮鬥了10年終於成功，卻在擺脫「酒鬼」身分後發現，長新冠遠比酒精還要陰險。

古瑟回憶費芮兒過世前3周，情況已經遭到家人都以為她就要因虛弱引發心臟病而死，「她說她的心跳常常會毫無理由的加速狂跳，她也比科學家們更早發現到，病毒也會影響腦部。」

▲全身上下都是「長新冠」症狀，費芮兒連走路都痛。（圖／翻攝推特）

除了神經性震顫、心臟無預警失速狂跳、腦部受影響外，費芮兒的腸胃道功能也受影響，甚至只是爬完一樓階梯，人也會累得難以喘息；全身疼痛、腦霧（brain fog）和其他瑣碎疾病都在侵蝕她的生命力，當時卻完全無法找到可以治療的藥物。

古瑟表示長新冠的症狀並不是一次全部出現，而是逐漸發生，費芮兒就是從最初幾乎無症狀，到後來全身都是病痛，才因此無法再忍受多活一天。費芮兒死後，古瑟和全球最大為長新冠患者發聲的團體「倖存者組織」（Survivor Corps）聯繫，並將故事廣為宣傳呼籲世人正視後，他才得知許許多多同樣受長新冠所苦的人都遇到了一個問題，醫生們沒有人相信他們的說詞。

首次為此發聲距今已經7個月，古瑟表示全球公衛領域對於長新冠的研究仍然相當稀少，隨著染疫的人愈來愈多，他猜測壟罩在長新冠陰影下的人只會有增無減。他再次呼籲，自殺和自然原因死亡不同，費芮兒的離世對所有認識她的人都造成不可磨滅的影響，「我們都不再是從前的我們了」，而這個疫情以來持續被忽略的問題正在形成一大危機，人們必須趁有機會時，盡其所能幫助受到長新冠侵蝕的病人走出低谷。

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