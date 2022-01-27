賀錦麗未安排見賴清德　美方讚台具建設性角色

▲副總統賴清德將出席宏都拉斯總統就職典禮，美國副總統賀錦麗也預計前往。（圖／路透、記者林敬旻攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

副總統賴清德將出席宏都拉斯總統就職典禮，美國副總統賀錦麗也預計前往。美方表示，未安排兩人會晤，但讚許台灣在促進宏都拉斯與區域其他地區發展方面扮演的建設性角色。

賴清德代表總統蔡英文接受宏都拉斯邀請，將參加明天舉行的新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。美國方面，則由賀錦麗（Kamala Harris）代表出席。

美方資深官員今天透過電話背景說明表示，賀錦麗將於明天啟程前往宏都拉斯出席總統就職，並將在典禮結束後，與卡斯楚舉行雙邊會談。

在被問及是否有計劃與賴清德會晤時，官員表示，了解賴清德也將前往參加就職典禮，但沒有會談計劃。

這名資深官員也讚賞台灣在促進宏都拉斯以及區域其他地區發展方面扮演的建設性角色，也希望台灣能持續發揮這一建設性作用。

雖然美方並未安排兩國副總統會談，不過，外交部次長俞大㵢日前指出，賴清德與慶賀團在宏都拉斯會有跟各國政要、慶賀團互動的機會，「這應該是有的」。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）日前也聯名致函賀錦麗，期盼她把握難得機會，以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。

議員在信中向賀錦麗強調，美國與盟友交談不需要中共同意，「我們期盼妳能優先強化我們對台灣的強健支持，在訪問宏國期間公開與賴副總統會晤」。

根據總統府公布的行程，賴清德在宏都拉斯期間，將與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談；賴副總統也安排與卡斯楚雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資。

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