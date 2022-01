胎兒完美保存2000年！史上首具懷孕木乃伊　「密封式子宮」斷空氣

記者王佩翊/編譯

波蘭華沙大學研究團隊2021年4月通過電腦斷層以及X光發現首具「懷孕」的木乃伊,這是史上第一具被發現體內仍存有胎兒的木乃伊。根據研究,這具木乃伊死亡時,肚子裡的胎兒約28週,且依照胎兒的位置與產道狀態可以得知,她並非死於分娩。

▲▼史上首具懷孕木乃伊,最早曾被誤認為男性 。(圖/路透社)

根據《每日郵報》報導,Jan Wężyk-Rudzki於1826年從埃及帶回這具木乃伊,並將其捐贈給華沙大學進行研究。由於她的身世充滿著不確定性,因此他們稱她為「神秘女士」。她最早是在底比斯的皇家陵寢中被發現,死亡於西元前1世紀,逝世時年僅20多歲,但直到現在仍然沒有人知道她的名字。

華沙大學的考古學家針對這具木乃伊與她尚未出生的孩子進行研究,他們透過電腦斷層以及X光設備掃描後發現,胎兒仍然被保留在子宮內,雖然不是一個優雅的說法,但胎兒就像是在子宮內被「醃漬」一樣。這全都是因為屍體血液的pH值逐漸下降,導致內部酸性越來越高,氨和甲酸的濃度也隨著時間增加。

▲這具木乃伊被稱為「神秘女士」。(圖/路透社)



木乃伊的處置使得空氣與氧氣無法進入子宮內,最終的結果就是讓胎兒完整地待在一個幾乎密封的子宮內。就像是古代將屍體放進沼澤中保存一樣,這個胎兒所處的環境就是這樣。事實上,掃描結果並沒有完整拍出胎兒的骨骼,因此也遭到部分放射科學者質疑。

