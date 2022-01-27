胎兒完美保存2000年！史上首具懷孕木乃伊　「密封式子宮」斷空氣

記者王佩翊／編譯

波蘭華沙大學研究團隊2021年4月通過電腦斷層以及X光發現首具「懷孕」的木乃伊，這是史上第一具被發現體內仍存有胎兒的木乃伊。根據研究，這具木乃伊死亡時，肚子裡的胎兒約28週，且依照胎兒的位置與產道狀態可以得知，她並非死於分娩。

▲▼史上首具懷孕木乃伊，最早曾被誤認為男性 。（圖／路透社）

根據《每日郵報》報導，Jan Wężyk-Rudzki於1826年從埃及帶回這具木乃伊，並將其捐贈給華沙大學進行研究。由於她的身世充滿著不確定性，因此他們稱她為「神秘女士」。她最早是在底比斯的皇家陵寢中被發現，死亡於西元前1世紀，逝世時年僅20多歲，但直到現在仍然沒有人知道她的名字。

華沙大學的考古學家針對這具木乃伊與她尚未出生的孩子進行研究，他們透過電腦斷層以及X光設備掃描後發現，胎兒仍然被保留在子宮內，雖然不是一個優雅的說法，但胎兒就像是在子宮內被「醃漬」一樣。這全都是因為屍體血液的pH值逐漸下降，導致內部酸性越來越高，氨和甲酸的濃度也隨著時間增加。

▲這具木乃伊被稱為「神秘女士」。（圖／路透社）



木乃伊的處置使得空氣與氧氣無法進入子宮內，最終的結果就是讓胎兒完整地待在一個幾乎密封的子宮內。就像是古代將屍體放進沼澤中保存一樣，這個胎兒所處的環境就是這樣。事實上，掃描結果並沒有完整拍出胎兒的骨骼，因此也遭到部分放射科學者質疑。

How a 28-week foetus was preserved within an Egyptian mummy for 2,000 years: Unborn child was 'PICKLED' by the acidification of the woman's body as she decomposed, study reveals

via https://t.co/mzARDwXXmP https://t.co/BLiYUyrNy7 — Sergey Minaev (@sminaev2015) January 25, 2022

對此，研究團隊指出，「神秘女士」的屍體在腐爛時的酸化，會導致胎兒的骨骼脫礦，因此只會有胎兒的軟組織被保留下來，就好像把一個雞蛋放進都是醋的鍋子中，蛋殼中的礦物質會溶解，僅留下蛋白與蛋黃。研究小組解釋，胎兒骨骼溶解後產生的礦物質，會沉積到胎兒軟組織或是子宮內部，進而產生更高的放射濃度，因此他們可以透過電腦斷層判斷出為何不是一般的腫塊，而是胎兒。

隨著神秘女士這具懷孕木乃伊的初步研究完成，研究人員仍在努力確定她的死因。神秘女士的子宮內雖留有胎兒，但是所有的內臟全被取出，目前尚無法得知真正原因，不過研究小組懷疑，這樣的手法疑似與信仰和轉世有關。研究團隊也強調，雖然這是首次發現子宮內有胎兒的木乃伊，但他們無法確定是否是唯一一具，也就是說博物館內可能藏有其他「懷孕木乃伊」。

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