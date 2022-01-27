Fed會後釋鷹派訊號「3月升息」　道瓊跌收130點美股多收黑

▲道瓊收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約26日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）今天結束為期兩天的政策會議，會後釋出鷹派緊縮貨幣政策訊號，暗示即將於3月升息，美股3大指數今天大多收黑。
道瓊工業指數下跌129.64點或0.38%，以34168.09點作收。
標準普爾指數下滑6.52點或0.15%，收在4349.93點。
科技股那斯達克指數上揚2.83點或0.02%，收13542.12點。
費城半導體指數揚升56.15點或1.68%，收3407.00點。
▲道瓊收黑。（圖／路透社）
文／中央社紐約26日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）今天結束為期兩天的政策會議，會後釋出鷹派緊縮貨幣政策訊號，暗示即將於3月升息，美股3大指數今天大多收黑。
道瓊工業指數下跌129.64點或0.38%，以34168.09點作收。
標準普爾指數下滑6.52點或0.15%，收在4349.93點。
科技股那斯達克指數上揚2.83點或0.02%，收13542.12點。
費城半導體指數揚升56.15點或1.68%，收3407.00點。
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